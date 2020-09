Kamo, un cappuccino per festeggiare il ritorno a scuola

Countdown per l’inizio del nuovo anno scolastico in Campania, mai tanto atteso come in questa occasione poiché considerato dall’opinione pubblica come un segnale di buon auspicio per il territorio al fine di un “ritorno alla normalità” post emergenza Covid 19. Il Caffè Kamo dedica agli studenti della scuola media e superiore un cappuccino ad hoc quale gustosa bevanda, fonte di energia e di vitalità. In linea con il progetto di Projeko, azienda titolare del brand Caffè Kamo, Rodolfo Migliaccio, il creativo proprietario di Argentina Caffè, rinomato punto Kamo situato ad Ercolano, (Napoli) ha confezionato “Freddoloso”, un goloso cappuccino, composto da caffè freddo e crema al caffè, completato da una gustosa schiuma di latte freddo. A tal fine sono state utilizzate: la Miscela di caffè in grani Kamo K2 e la Crema caffè Kamo. Presso Argentina Caffè è possibile acquistare anche i prodotti della linea Kamo “A casa”, ovvero le lattine di caffè macinato Kamo Tolima 100% Arabica e Kamo Deca.