(Adnkronos) – “Ragazzi, sta succedendo qualcosa”. A Kansas City, il giornalista della Bbc in strada per assistere alla parata dei Kansas City Chiefs, trionfatori nel Super Bowl Nfl giocato domenica, interrompe il collegamento perché alle sue spalle si scatena il panico: si sentono ripetuti colpi di arma da fuoco e i tifosi cominciano a fuggire per cercare riparo. Secondo il bilancio diffuso dalle forze dell’ordine, una persona è stata uccisa e i feriti sono almeno una dozzina.