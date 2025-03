Tv: “Kaos”, quando la comicità incontra i social in prima serata, su Canale 21

Continua l’appuntamento con la comicità in prima serata su Canale 21. Ogni mercoledì alle 20.50 risate garantite con Kaos, il nuovo programma di intrattenimento,

arricchito da performances teatrali con veri e propri atti unici.

“Kaos” andrà in onda con 8 puntate inedite fino al prossimo 11 Maggio, per 11 settimane

consecutive. Inoltre sono previsti anche 3 super remix con i momenti più esilaranti. La

trasmissione ospita special guest in ciascuna puntata. Il format è un perfetto mix e connubio di comicità e attualità e il titolo prende spunto dalla confusione che emerge dalla realtà che ci circonda e che viene raccontata attraverso un linguaggio moderno, quello della parte “sana” dei social. Generazioni diverse di artisti saranno insieme per proporre sketch e tanto divertimento, portando il teatro in tv.

Il programma ideato da Ciro Ceruti e Roberto Parlati, vede come autori lo stesso Ceruti,

con D’Ausilio, Scarpato, Albanese, Nolli e Ciccariello, il direttore della fotografia è Marco

Lucarelli, le scene sono di DAVIDE & DELEHAYE.

La conduzione sara’ affidata all’attrice Fabiola Cimminella, a Ciro Ceruti e ad Antonio D’Ausilio,con la partecipazione della Kaos band, diretta dal Maestro Ivo Parlati. La regia è di Stefano Traditi.

Nel cast Luca Ceruti, Paco De Rosa, Serena Caputo, Giovanni Allocca, Raffaele Nolli ,

Emanuel Ceruti, Giuseppe Ventura, Simona Pace, Gabriella Giocondo, Giusi Andolfi, Floriana

De Martino, Rosita De Angelis, Ludovica Artel, Francesco D’Antonio, Chicco Paglionico, Andrea Monetti, Laura Borrelli, Ivo Parlati, Vincenzo Durevole, Cristiano Esposito. Al trucco e parrucco Maria Sorvino Parrucco e Alessandra Amabile, i costumi sono di Lisa Casillo.

“Kaos” è una coproduzione di Canale 21 e Filmitpro e andrà in onda ogni mercoledì alle 20.50 su Canale 21, visibile in Campania sul 10 dgt e nel Lazio sul 19 dgt oltre che in

streaming e su youtube. Il programma andrà in replica il giovedì in seconda serata alle 23.40 e la ancora la domenica dopo la mezzanotte (alle 01.00).