Kate Middleton a Wimbledon, il principe William a Berlino

Roma, 14 lug. (askanews) – Una Kate Middleton raggiante è arrivata, come da tradizione, alla finale di Wimbledon: lei è, infatti, madrina del torneo di tennis sull’erba che si svolge in Inghilterra ed è patrona dell’All England Lawn Tennis Club e premierà il vincitore della finale maschile. La sua presenza non era scontata, visto che è ancora in cura per il cancro che l’ha colpita. La Principessa del Galles è arrivata a Wimbledon per premiare il vincitore della finale maschile. Con lei la secondogenita Charlotte: William ha seguito la nazionale inglese a Berlino, per la finale degli Europei 2024 contro la Spagna e probabilmente con lui ci sarà anche George, spesso avvistato con il padre alle partite di calcio dell’Inghilterra. Per l’occasione Kate ha scelto un abito midi plissettato viola chiaro firmato Safiyaa, con maniche corte, abbinato a una borsa a mano color cipria e gioielli d’oro, tra i quali l’anello di fidanzamento con l’amato marito William.