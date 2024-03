Kate Middleton, prima foto dopo l’operazione: la principessa in auto

(Adnkronos) – A due mesi dall’operazione all’addome, arriva la prima foto di Kate Middleton, avvistata oggi per la prima volta dall’intervento e ritratta nelle immagini pubblicate dal New York Post, e in esclusiva in Italia dal settimanale Chi, insieme alla madre Carole nei pressi del Castello di Windsor.

La Principessa del Galles, 42 anni, viaggiava a bordo di un’Audi guidata dalla mamma, tentando – spiega il Post -, di “mantenere un profilo basso con un paio di occhiali da sole e un leggero sorriso”. “Queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma. Sebbene affaticata, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi”, scrive Chi, in edicola mercoledì 6 marzo con le immagini in esclusiva.

La principessa ha trascorso un totale di 13 giorni alla London Clinic per poi tornare all’Adelaide Cottage a Windsor e riunirsi con William e i loro tre figli. Nella nota di Kensington Palace dopo le dimissioni dalla clinica, si spiegava che “la Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi”.