Katia Mariotti nominata condirettore generale di AMCO

AMCO, società specializzata nel recupero dei crediti deteriorati del sistema bancario e finanziario, annuncia che Katia Mariotti assume la carica di condirettore generale a partire dal 3 agosto. In questo ruolo, Mariotti si concentra sulle aree di business e sulle funzioni di supporto. La manager vanta una vasta esperienza nel settore dei Non-Performing Exposures (Npe). In passato è responsabile della Direzione Npl del Gruppo Banca Ifis, nonché amministratore delegato di Ifis Npl Investing Spa e di Revalea Spa. Inoltre, è partner di EY con responsabilità per il settore NPE nel Sud Europa e ha lavorato in RBS dal 2005 al 2016, dove ha contribuito all’identificazione e alla gestione del portafoglio non-core, oltre alla sua valorizzazione e vendita.