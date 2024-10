Katia Pizzocaro alla presidenza nazionale di Confartigianato Calzaturieri

Katia Pizzocaro, originaria di Padova, sarà alla guida del direttivo nazionale dei Calzaturieri di Confartigianato per i prossimi 4 anni. A sostenerla nella rinnovata squadra al vertice della categoria ci saranno Marco Della Motta (Emilia-Romagna), Piero Schettini (Puglia), Alessandro Bottai (Toscana), con Luigi Grechi (Lombardia) e Lorenzo Totò (Marche) che ricopriranno il ruolo di vicepresidenti.

“Accetto con grande senso di responsabilità l’incarico di Presidente nazionale dei Calzaturieri di Confartigianato Imprese – dichiara Pizzocaro. – Tra i punti principali del programma che svilupperò insieme ai Presidenti regionali ci sono la formazione, la sostenibilità, e la valorizzazione e tutela del Made in Italy. È un periodo impegnativo per il nostro settore, ma sono fiduciosa che grazie a nuove idee e a una collaborazione proficua, riusciremo a realizzare progetti concreti per il futuro delle imprese calzaturiere italiane”.