Kazakistan, un evento per ricordare Marcello Mastroianni

Sull’onda del motto di Federico Fellini “nulla si sa, tutto si immagina”, ad Almaty, capitale culturale e commerciale del Kazakistan, si è celebrato Marcello Mastroianni, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, l’uomo e il Latin lover della platea internazionale.

L’ambasciatore d’Italia, Marco Alberti; Francesca Fabbri Fellini, giornalista e curatrice della mostra fotografica “Buon Compleanno, Marcello!” (28 settembre/1 novembre), e Edoardo Crisafulli, direttore dell’Istituto di Cultura in Kazakistan nonché addetto culturale dell’ambasciata italiani hanno promosso il ricordo del celebre attore ciociaro.

Trenta scatti d’eccezione, ad opera di importanti fotografi di scena, come lo storico ‘paparazzo’ Pierluigi Praturlon, tratti dall’archivio della Reporters Associati & Archivi, immortalano alcuni dei momenti più iconici della straordinaria carriera di Marcello Mastroianni, dalla “Dolce vita”, che l’ha reso famoso a livello internazionale, a “Matrimonio all’italiana”, “Una giornata particolare”, “Ieri oggi e domani”, “Ginger e Fred”, e tanti altri.

La mostra ha ricevuto il patrocinio del Comitato “Mastroianni 100” presieduto da Daniele Luxardo.

Nel percorso espositivo, curato da Francesca Fellini in sinergia con l’Istituto, viene celebrato anche il 90º compleanno di Sophia Loren (celebrato il 20 settembre scorso), co-protagonista di Marcello in tanti film di grande successo, sia di pubblico che di critica.

E, naturalmente, la mostra mette in luce il legame fortissimo, e la personale sintonia, fra Marcello Mastroianni e Federico Fellini.

Notevole l’impatto mediatico della mostra, anche grazie all’intervista rilasciata da Francesca Fabbri Fellini al Primo Canale EURASIA della TV kazaka (share di 17 milioni circa di telespettatori).

Infine, Insieme al critico cinematografico Oleg Boretskiy, anch’egli curatore di una mini rassegna dedicata a Mastroianni, la Fellini ha presentato, ad una sala gremita di spettatori appassionati dell’attore, una proiezione speciale della “Dolce vita”.