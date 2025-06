Ken il Guerriero, 40 anni di pugni, sangue e mito

di Alessandro Spagnuolo

Chiunque sia cresciuto negli anni ’80 ricorderà l’urlo “ATATATATA!” e le celebri frasi “Ho colpito un tuo punto segreto di pressione, ti restano 10 secondi di vita” o anche “Tu sei già morto”.

Ken il guerriero (北斗の拳, Hokuto no Ken) è più di un semplice anime*: è un fenomeno di culto che ha segnato un’epoca, influenzando generazioni di fan e autori successivi. C’erano pomeriggi, in un’Italia che ancora si stava abituando ai colori sgargianti dei cartoni animati giapponesi, in cui bastava un urlo gutturale, una posa marziale e sette cicatrici sul petto per catalizzare l’attenzione di un’intera generazione. Ken il Guerriero, arrivato sugli schermi nel cuore degli anni ’80, fu un’esperienza collettiva, un simbolo ribelle, un’epopea postatomica entrata a pieno titolo nell’immaginario popolare.

A distanza di quarant’anni dal suo debutto, Kenshiro continua a vivere nelle edizioni restaurate, nei remake cinematografici, nei videogiochi, negli spin-off e persino nei meme. In un panorama mediatico dove tutto passa in fretta, resta lì, inamovibile, testimone di un modo di raccontare epico, diretto, spesso brutale, ma impossibile da dimenticare.

Etimologia di Hokuto no Ken

Hokuto no Ken (北斗の拳) è il titolo originale giapponese del manga** conosciuto in Italia come “Ken il Guerriero”. Il significato del titolo, sia letteralmente che simbolicamente, è centrale nell’opera.

“Hokuto” (北斗) si riferisce alla costellazione dell’Orsa Maggiore, chiamata così per la sua forma a mestolo (“to” significa mestolo, “hoku” significa nord). “No” (の) è una particella possessiva che si traduce come “di”. “Ken” (拳) significa “pugno” o “arte marziale”. Quindi, il titolo si traduce letteralmente come “Il pugno della Stella del Nord” oppure “L’arte marziale dell’Orsa Maggiore”.

Nel contesto del manga, “Hokuto no Ken” indica l’antichissima arte marziale segreta chiamata Hokuto Shinken (北斗神拳), tramandata a un solo successore per generazione. Kenshiro, il protagonista, è l’ultimo erede di questa scuola. Il titolo fa quindi riferimento diretto alla sua tecnica di combattimento, mentre il richiamo alla costellazione non è casuale: le sette stelle dell’Orsa Maggiore compongono anche la cicatrice che Kenshiro ha sul petto e sono associate al destino. La scuola di Hokuto è infatti legata a un senso di fatalismo e giustizia divina: i suoi maestri sono spesso visti come strumenti del fato.

La stella del nord è tradizionalmente simbolo di guida e destino nelle culture orientali. Nel manga e nell’anime, il cielo e le stelle hanno un ruolo simbolico importante, annunciando eventi e legami tra i personaggi. “Hokuto no Ken” è quindi molto più di un semplice titolo: è una dichiarazione tematica che unisce mitologia, destino e combattimento in un’unica espressione.

Trama (senza spoiler)

In un futuro post-nucleare negli anni ’90 del XX secolo, la civiltà è collassata e vige la legge del più forte. In questo scenario deserto e brutale, Kenshiro (ケンシロウ, Kenshirō), un uomo silenzioso ma determinato vaga da un villaggio all’altro difendendo i deboli dagli spietati predoni. Lui è il 64º successore della Divina Scuola di Hokuto, erede di un’antica arte marziale assassina che permette, con precisi colpi vitali ai punti di pressione, di far esplodere gli avversari dall’interno.

Durante il suo cammino, Kenshiro si imbatte in Lynn, una bambina muta a causa di un trauma, e Bart, un ragazzino scaltro e opportunista. I due inizialmente cercano solo di sopravvivere, ma presto trovano in Kenshiro non solo un protettore, ma anche una guida morale. Insieme formano un trio improbabile ma affiatato che attraversa le rovine del mondo cercando giustizia, speranza e umanità in un tempo che sembra averle dimenticate.

Senza svelare troppo, la trama seguiamo il cammino di Ken attraverso scontri memorabili con feroci guerrieri (amici e nemici), alla ricerca di Julia (ユリア?, Yuria), la sua amata perduta. Il tono è epico e drammatico, con battaglie all’ultimo sangue e un messaggio di speranza per gli oppressi.

La serie mescola azione brutale e riflessioni profonde sul dolore, la redenzione e la forza del cuore umano, con i legami tra i personaggi che si rafforzano episodio dopo episodio. Lynn e Bart, pur essendo giovani e apparentemente fragili, diventano figure fondamentali per ricordare a Kenshiro lo scopo più grande del suo viaggio: ridare dignità e speranza a un’umanità spezzata.

L’anime è strutturato in due serie televisive prodotte da Toei Animation (東映アニメーション株式会社?, Tōei Animēshon Kabushiki-gaisha, famosa per L’uomo tigre, Devilman, Mazinga Z e tanti altri), per un totale di 152 episodi da circa 24 minuti l’uno. La prima serie (109 episodi, pubblicati tra il 1984 e il 1987) copre la prima parte del manga ed è stata trasmessa in Giappone su Fuji TV (株式会社フジテレビジョン?, Kabushiki-gaisha Fuji Terebijon, nome internazionale: Fuji Television Network, Inc.), dall’ottobre 1984.

La seconda serie, Ken il Guerriero 2 (43 episodi, pubblicati tra il 1987 e 1988), prosegue senza interruzione immediatamente dopo, narrando gli archi della Capitale Imperiale e della Terra dei Demoni. In Italia, la serie arrivò nel 1987 sulle televisioni locali, con doppiaggio CRC (Compagnia Realizzazioni Cinetelevisive) e un adattamento sorprendentemente integrale per l’epoca. Gli episodi italiani vennero trasmessi senza censure significative (caso raro in quegli anni) ma in due tranche: i primi 16 su reti locali e i restanti su Junior TV tra 1988 e 1989. Il risultato? Un’intera generazione di ragazzi col fiato sospeso davanti alla TV, in attesa che Ken pronunciasse la sentenza di morte ai malvagi di turno.

Manga One-shot***

Il manga Hokuto no Ken ha avuto origine come un progetto sperimentale, frutto della collaborazione tra il giovane mangaka Tetsuo Hara (原 哲夫, Hara Tetsuo) e l’editor Nobuhiko Horie (堀江 信彦, Horie Nobuhiko). Dopo il fallimento della serie precedente di Hara, Tetsu no Don Quixote (鉄のドンキホーテ), Horie suggerì di creare una storia incentrata su un artista marziale capace di sconfiggere gli avversari colpendo i loro punti di pressione, ispirandosi alla leggenda dei “tsubo” – i punti di pressione della medicina tradizionale cinese. Questa idea si concretizzò in un primo one-shot pubblicato nell’aprile 1983 sulla rivista Fresh Jump (フレッシュ・ジャンプ Fureshhu Janpu), seguito da un secondo episodio nel giugno dello stesso anno. Entrambe le storie presentavano un protagonista adolescente, Kenshirō Kasumi (霞 拳志郎, Kasumi Kenshirō), ambientato in una Tokyo contemporanea e coinvolto in conflitti con una potente organizzazione criminale, in un’ambientazione urbana, il tono è più vicino ad un film d’azione realistico.

Manga in serie

Il successo di questi racconti spinse l’editore Shūeisha (集英社), a trasformare Hokuto no Ken in una serie regolare per la rivista Weekly Shōnen Jump (週刊少年ジャンプ, Shūkan Shōnen Janpu). Per gestire l’impegno di una serializzazione settimanale, Hara fu affiancato dallo sceneggiatore Buronson, nome d’arte di Yoshiyuki Okamura (岡村善行, Okamura Yoshiyuki), autore già affermato per il manga in 29 volumi Doberman Deka (ドーベルマン刑事, ‘Dōberuman Deka’). Insieme, i due autori rielaborarono la storia, riscrivendo completamente la trama, mantenendo il nome del protagonista e l’idea della tecnica marziale micidiale, spostando l’ambientazione in un futuro post-apocalittico, e rendendo Kenshiro come uomo adulto, taciturno e carismatico, ultimo successore della scuola di arti marziali di Hokuto.

Vale la pena ricordare che l’idea di Hokuto no Ken nacque ispirandosi a fonti insolite: l’atmosfera e i costumi ricordano il film Interceptor – Il guerriero della strada (Mad Max 2) e le bande punk/post-atomiche tipiche degli anni ’80, mentre la tecnica marziale di Kenshiro – con colpi che fanno letteralmente esplodere i nemici – richiama l’immaginario dei film di kung-fu con Bruce Lee. Questo mix esplosivo di riferimenti contribuì a rendere il manga unico e immediatamente riconoscibile nel panorama fumettistico del tempo.

La prima pubblicazione ufficiale a puntate apparve su Weekly Shōnen Jump il 13 settembre 1983. Il successo fu immediato: i lettori vennero travolti dalla potenza visiva di Hara, dalle atmosfere cupe e dalla drammaticità dei duelli, spesso conclusi da esplosioni corporee spettacolari. In breve tempo, Ken il Guerriero divenne una delle serie più popolari del Giappone, rimanendo in pubblicazione fino all’8 agosto 1988 per un totale di 245 capitoli raccolti in 27 volumi. Il passaggio da semplice racconto autoconclusivo a saga epica è un caso esemplare di come, nel mondo del manga, un’idea forte possa trasformarsi in leggenda grazie al giusto team creativo e a una rilettura visionaria del concept iniziale. Ken il Guerriero, nato come un esperimento, è diventato un classico senza tempo.

In Italia il fumetto arrivò qualche anno dopo: la prima edizione italiana fu curata da Granata Press a partire dal 1990, col titolo adattato in Ken il Guerriero. Successivamente Star Comics e Planet Manga ne hanno pubblicato diverse ristampe, segno di un successo longevo. I temi del manga – onore, sacrificio, amicizia virile – uniti a disegni dettagliati e iper-muscolari, ne hanno fatto una colonna portante di Shōnen Jump. Non a caso, con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, rientra tra i manga più venduti di sempre.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile visivo di Ken il Guerriero è figlio degli anni ’80, e si vede (in senso positivo!). I personaggi creati da Tetsuo Hara hanno fisici scultorei e ipertrofici, con lineamenti marcati e un character design che trasuda carisma: ogni guerriero sembra una montagna di carne e cicatrici, tra tutti spicca Ken, il cui petto inciso dalle sette stelle dell’Orsa Maggiore è diventato un’icona visiva a sé stante.

Ma ciò che colpisce davvero è la sproporzione fisica tra Kenshiro e molti dei suoi avversari. Con i suoi 185 cm di altezza, Ken è già imponente – eppure nel mondo devastato in cui si muove, pare spesso “piccolo” rispetto ai nemici che affronta. Dai predoni comuni agli antagonisti principali, è un susseguirsi di giganti alti oltre due metri, con spalle larghe quanto porte blindate e pugni grandi come teste umane.

Basti pensare al colossale Uighur, al mastodontico Raoul, o agli sgherri delle prime puntate, che sembrano usciti da una versione barbarica del wrestling americano. Questa sproporzione non è casuale: serve a evidenziare, in modo visivamente potente, l’incredibile superiorità tecnica e spirituale di Kenshiro. Nonostante sia più esile (si fa per dire) dei suoi avversari, riesce a sopraffarli con precisione chirurgica e un pugno letale alla volta.

L’animazione della serie TV, curata da Toei, alterna alti e bassi: alcune sequenze di combattimento sono animate in modo fluido e spettacolare, altre ricorrono a trucchi economici tipici dell’epoca – come immagini statiche, zoom su dettagli e loop di mosse ripetute – per risparmiare budget e contenere i costi. Eppure, nonostante qualche frame riciclato, l’anime riesce a trasmettere un impatto visivo notevole. Le esplosioni cruente dei nemici (rese spesso con silhouette nere, spruzzi simbolici o bagliori stilizzati per aggirare la censura) colpiscono ancora oggi per creatività grafica che crea un grande effetto, contribuendo a quella dimensione pulp ed estrema che ha reso la serie un cult.

Dal punto di vista cromatico, utilizza tonalità cupe e polverose per il deserto post-atomico, in contrasto con flash accecanti di rosso sangue e aure energetiche durante i colpi speciali. La regia di Toyoo Ashida (芦田 豊雄, Ashida Toyoo, morto il 23 luglio 2011), pur con risorse limitate sa essere epica: basti pensare alle inquadrature drammatiche dei volti prima di un duello, o ai celebri split-screen che mostrano Ken e l’avversario durante la resa dei conti, un’animazione magari “vintage” ma dal fascino intramontabile.

Musiche

Un buon cult non sarebbe tale senza musiche memorabili, e Ken il Guerriero non fa eccezione. Le sigle giapponesi sono entrate di diritto nella leggenda degli anime songs. La prima opening, “Ai o Torimodose!!” dei Crystal King, parte con il grido “YOU wa SHOCK!” ed è un concentrato di energia rock anni ’80: impossibile non caricarsi ascoltandola.

Nella seconda metà della prima serie l’opening cambiava in “Silent Survivor” dei Kodomo Band, dalle sonorità un po’ più pop ma altrettanto adrenaliniche

mentre la ending “Dry Your Tears” chiudeva gli episodi con un tocco melodico.

Con la seconda serie arrivò un’altra sigla indimenticabile: “Tough Boy” dei TOM★CAT, un pezzo euro-rock con un ritornello corale che ti rimane in testa (provate a resistere al “Wooooo Tough Boy!”).

Insomma, le sigle originali giapponesi di Ken il Guerriero sono così famose che i fan le conoscono a memoria, spesso col loro inglese irresistibile e le tastiere elettroniche tipiche dell’epoca.

E in Italia? Anche da noi Ken il Guerriero ha avuto la sua sigla cult, completamente diversa da quelle nipponiche. Il brano “Ken il Guerriero” fu scritto da Lucio Macchiarella e composto (e cantato) da Claudio Maioli, in arte Spectra. Questa sigla italiana, realizzata nel 1986, è un pezzo synth-rock dal tono epico e un po’ malinconico, che inizia con i versi ormai storici: “Mai, mai scorderai / l’attimo, la terra che tremò…”. Molti fan italiani la considerano una delle migliori sigle nostrane di sempre – e non è raro sentire qualcuno canticchiarla ancora oggi.

Curiosamente, la sigla italiana venne incisa all’epoca ma pubblicata ufficialmente solo nel 1994 in una compilation (TiVulandia), acquisendo col tempo lo status di pezzo da collezione.

Film animati OAV****

Il successo della serie ha portato presto a film animati che ampliano o reinterpretano la saga di Kenshiro.

1986 – Ken il Guerriero (Film) : primo adattamento cinematografico animato, prodotto da Toei Animation . Questo lungometraggio ripercorre gli eventi iniziali del manga, pur seguendo la trama originale. Il film si prende diverse libertà narrative e concentra in 110 minuti ciò che la serie copriva in molte puntate. È celebre per l’ elevatissimo livello di violenza grafica – tanto che in alcuni paesi fu censurat o con effetti visivi (oscuramenti e colori invertiti). In Italia arrivò direttamente in VHS nel 1993 in edizione integrale grazie a Granata Press , permettendo ai fan di vedere finalmente Ken su schermo “intero” . Oggi è considerato un cult , nonostante una certa compressione narrativa: vale la pena guardarlo per le animazioni più curate e alcune scene iconiche ridisegnate in grande stile.

2003 – Ken il Guerriero – La Trilogia : serie di 3 OAV ( Volume 1: La città stregata , Volume 2: Il pugno proibito , Volume 3: Quando un uomo si fa carico della tristezza ), prodotta dallo studio OB Planning . Non lasciatevi ingannare dal nome “trilogia”: non riassume la serie TV, bensì adatta un romanzo spin-off ufficiale del 1996 dal titolo “Jubaku no Machi” . La storia è ambientata dopo la fine della saga originale e vede Kenshiro più maturo affrontare una nuova tirannia: una città fortificata dove un despota controlla l’acqua e tiene il popolo soggiogato con un ragazzino spacciato per divinità. L’edizione italiana uscì in DVD (Shin Vision 2004-2005) e fu trasmessa su MTV nel 2005. Dal punto di vista tecnico, “La Trilogia” ha un’animazione moderna (per l’epoca) e un character design leggermente diverso, ma conserva lo spirito originale. Un prodotto consigliato ai fan che vogliono vedere Ken in un’avventura inedita e autoconclusiva.

2006-2008 – Ken il Guerriero – La Leggenda : è l’ultimo grande progetto animato legato alla saga, composto da 5 film riuniti sotto il titolo Ken il guerriero – La leggenda ( 真救世主伝説 北斗の拳 , Shin kyūseishū densetsu Hokuto no Ken, letteralmente “La leggenda del vero salvatore: Pugno della Stella Polare”). Questa pentalogia – tre film usciti al cinema e due OAV – reinterpreta la storia originale di Kenshiro con animazione aggiornata e punti di vista differenti. Ogni capitolo è dedicato a un personaggio chiave: ad esempio La Leggenda di Hokuto (2006) si concentra su Raoul , La Leggenda di Julia (2007) approfondisce il personaggio di Julia/Yuria , La Leggenda di Raoul (2007, noto anche come Il Dominatore del Cielo) narra la conquista del potere di Raoul , La Leggenda di Toki (OAV 2008) esplora il passato di Toki , e La Leggenda del vero salvatore (2008) chiude la saga rivisitando la figura di Kenshiro stesso. Questi film arricchiscono la trama con scene inedite e flashback , mantenendo però gli eventi cardine del manga . In Italia , Shin Vision portò alcuni di questi film persino al cinema tra il 2008 e il 2011, permettendo ai fan di poterlo gustare sul grande schermo. La qualità dell’animazione è elevata, con combattimenti spettacolari e un uso attento della CGI per enfatizzare le tecniche segrete. Questa serie è una sorta di remake deluxe : da guardare per rivivere la storia con occhi nuovi e scoprire retroscena sui personaggi (ad esempio, approfondisce molto il rapporto fraterno tra Kenshiro, Raoul e Toki ).

2006 – Hokuto no Ken: Legend of Heroes: menzione speciale per questo cortometraggio in CGI (circa 5) realizzato da Fuji TV ( 株式会社フジテレビジョン , Kabushiki-gaisha Fuji Terebijon, nome internazionale: Fuji Television Network, Inc) e dalla Sammy. Non è un film uscito al cinema ma un corto promozionale in 3D che ricostruisce la battaglia finale tra Ken e Raoul. Fu presentato durante un evento speciale a Odaiba ( お台場 a volte conosciuta come Daiba) in Giappone nel 2006 e poi incluso in DVD. Vederlo oggi è curioso: Kenshiro e Raoul digitali che se le danno in CGI sembrano i personaggi di un videogioco moderno.

Live action

La popolarità di Ken il Guerriero è stata tale da tentare anche la strada del live action, seppur con meno fortuna. L’unico film live action ufficiale è “Il Ritorno di Kenshiro” (Fist of the North Star), una produzione statunitense del 1995. Diretto da Tony Randel e interpretato dal campione di arti marziali Gary Daniels nei panni di Kenshiro, questo film traspone (in modo molto libero) la prima parte della storia. Al fianco di Daniels troviamo Costas Mandylor come Shin e l’attrice giapponese Isako Washio (鷲尾 いさ子, Washio Isako) nel ruolo di Julia, oltre a veterani come Malcolm McDowell e Chris Penn (morto il 24 gennaio 2006) in ruoli inventati. Purtroppo, il risultato non entusiasmò nessuno: uscito direttamente in home video negli USA, Fist of the North Star venne stroncato dalla critica praticamente all’unanimità. I punti deboli? effetti speciali poveri, coreografie poco ispirate e una fedeltà quasi nulla al materiale originale. Il budget limitato e un cast discutibile (con attori asiatici che recitavano in un inglese stentato, secondo le recensioni) condannarono il film a diventare un “piacere proibito” per fan irriducibili, ma nulla di più.

Curiosamente, negli anni successivi non ci sono stati altri film live action ufficiali. Tuttavia, la sua influenza ha fatto capolino qua e là: esistono parodie e riferimenti in film hongkonghesi e negli anime stessi. Ad esempio, in Giappone è stato realizzato un musical teatrale di Ken il Guerriero (nel 2021-2022) con attori in carne e ossa che cantano le vicende del protagonista sul palco – un progetto particolare che testimonia l’affetto del pubblico verso questa saga. Inoltre, voci di corridoio su possibili remake o serie TV live action compaiono ciclicamente (sull’onda di adattamenti moderni di altri anime), ma finora nulla di concreto. Probabilmente Ken, con il suo stile esagerato e ultraviolento, è difficile da rendere bene con attori reali senza scadere nel ridicolo. Forse è meglio così: certi miti funzionano alla grande in forma animata e cartacea, e non hanno bisogno di una controparte reale.

Spin-off manga

L’universo narrativo di Hokuto non si è fermato alla storia principale: negli anni sono fioriti numerosi spin-off, prequel e persino parodie, sia ufficiali che amatoriali. Eccoli qui:

Ken il Guerriero: Le Origini del Mito (Sōten no Ken): Si tratta di un prequel ufficiale ambientato negli anni ’30 a Shanghai . Il protagonista è Kenshiro Kasumi , zio omonimo del nostro Ken , nonché 62º maestro della Divina Scuola di Hokuto . Creato da Buronson e Tetsuo Hara insieme a Nobuhiko Horie , fu serializzato dal 2001 al 2010 e successivamente raccolto in 22 volumi . Le Origini del Mito racconta vicende gangster e arti marziali in salsa retrò, mostrando le radici della tecnica di Hokuto in epoca pre-bellica. Ne sono stati tratti due anime: una serie TV nel 2006 (26 episodi) e una serie in CGI intitolata Sōten no Ken: RE:Genesis nel 2018 (2 stagioni da 12 episodi). In Italia il manga è edito da Planet Manga ed è stato distribuito da Yamato Video . Un’opera consigliata a chi vuole scoprire un lato diverso del mondo di Kenshiro , anche se il tono è un po’ differente – più noir e meno apocalittico .

Raoh – Il conquistatore del cielo (Ten no Haō): uno spin-off manga del 2006 dedicato a Raoul (Raoh), il fratello maggiore di Kenshiro , scritto da Yūkō Osada . Narra la sua ascesa: dagli allenamenti giovanili dopo aver lasciato la scuola di Hokuto , fino a come ha formato il proprio esercito e guadagnato il titolo di “Re del Pugno” . Questo manga in 5 volumi è l’unico della serie Hokuto Gaiden (Japanese: 北斗外伝 ), ad aver avuto un adattamento animato: nel 2008 è uscita una serie TV anime di 13 episodi (conosciuta anche come Ken il Guerriero: La Leggenda di Raoul, il dominatore del cielo). L’ anime , prodotto dallo studio Satelight , presenta anche personaggi inediti come Reina , la compagna d’armi di Raoul . Chi ha amato il carisma fiero di Raoul nella serie classica troverà interessante questa prospettiva dal suo punto di vista.

Altri manga Gaiden: sull’onda del successo di Raoh Gaiden, tra il 2006 e il 2010 in Giappone sono usciti diversi fumetti spin-off brevi, scritti e disegnati da vari autori ma supervisionati da quelli originali. Questi racconti, spesso raccolti sotto il marchio Hokuto no Ken: Jubaku no Gaiden (o semplicemente Ken la Leggenda in Italia), approfondiscono i retroscena di personaggi secondari della saga. Per citarne alcuni: Yuria – La stella dell’amore materno (sulla giovinezza di Julia), Rei – L’oscuro lupo blu (sul passato di Rei), Toki – Il santo d’argento (sugli anni di Toki prima dello scontro finale), Jagi – Il fiore malvagio (dedicato al fratellastro Jagger, con un’intrigante retroscena su una sua amante), Jūza – La nuvola vagabonda (sulla vita avventurosa di Juza) e Garuda dalle ali d’oro (uno spin-off del 2013 su un personaggio nuovo legato ai Cinque Astri di Nanto). La maggior parte di questi manga è stata pubblicata in Italia da Panini Comics nella collana Ken – Le origini/Ken la leggenda. Pur essendo opere minori, sono piccole chicche per fan accaniti, poiché mostrano aspetti inediti.

Parodie

Parodie e anime comici : incredibile ma vero, anche Ken il Guerriero ha il suo lato comico. L’esempio più famoso è DD Hokuto no Ken (DD sta per “Design Deformation”), un manga e poi anime parodistico in stile super-deformed . In questa versione demenziale, Kenshiro e i suoi rivali sono disegnati come pupazzetti buffi alle prese con situazioni quotidiane in epoca moderna (Ken che lavora in un piccolo negozio, per dire!). DD Hokuto no Ken ha avuto due serie anime TV (2011 e 2013) e un seguito DD Hokuto no Ken 2 + Ichigo Aji nel 2015. Entrambe le serie parodia sono fanservice puro per ridere degli stereotipi di Hokuto : vedere Kenshiro in versione comica è straniante ma esilarante. Non saranno “canoniche”, ma dimostrano l’autoironia del franchise e quanto i personaggi siano amati al punto da finire in salsa umoristica.

Kenshemo il Guerraiolo è una parodia italiana di Ken il Guerriero , pubblicata tra il 1996 e il 1998 da Zero Press , una casa editrice specializzata in fumetti satirici . La serie, ideata da Salvatore Virelli e realizzata da vari artisti tra cui Federico Distefano e Lucio Parrillo , si distingue per il suo umorismo irriverente e le numerose citazioni alla cultura pop. Kenshemo , protagonista della serie, è l’erede della scuola di arti marziali “Katzuto” e affronta avversari dai nomi parodistici come Dragor Pall (chiaro riferimento a Dragon ball) e Bobo (la versione caricaturistica di Lobo, un personaggio immaginario dei fumetti pubblicato dalla DC Comics), RocoPop (riferimento a Robocop). La serie è composta da otto albi, tra cui:

Kenshemo il Guerraiolo: Chi tocca il giallo muore (1996)

Kenshemo il Guerraiolo contro Bobo (1997)

Kenshemo contro Agliens (1997)

Kenshemo contro Mister Jingle (1997)

La morte di Kenshemo il Guerraiolo (1997)

Kenshemo contro RocoPop (1997)

I guerrieri di Katzuto (1997)

Kenshemo contro Dragor Pall (1998)

La serie è nota per il suo stile grafico che mescola realismo e caricatura, e per i dialoghi ricchi di riferimenti satirici alla società italiana degli anni ’90. Nonostante la chiusura di Zero Press nel 1998, Kenshemo rimane un esempio significativo di come questo anime abbia influenzato la cultura pop italiana, dando vita a reinterpretazioni creative e originali.

Crossover

Kenshiro ha fatto qualche apparizione in compagnia di altri eroi dei manga. Ad esempio, è un personaggio giocabile nei videogame Jump crossover come J-Stars Victory VS (2014) e Jump Force (2019), insieme a icone come Son Goku (孫 悟空, Son Gokū) e Naruto (NARUTO –ナルト-). Vederlo menare colpi accanto a personaggi di altre serie è il sogno di molti fan diventato realtà (e in Jump Force c’è persino la fatality “Omae wa mou shindeiru”, frase giapponese che significa “Sei già morto”).

A livello di animazione, non esistono veri e propri crossover ufficiali con altre serie, ma si trovano omaggi e riferimenti: per dire, in City Hunter (シティーハンター, Shitī Hantā, altra serie cult anni ’80) ci sono gag in cui il protagonista imita Kenshiro per scherzo, oppure in Excel Saga – Fumetto Sperimentale Insensato (へっぽこ実験漫画エクセル・サーガ, Heppoko jikken manga Ekuseru Sāga) appare un personaggio parodia chiamato Ensiro che fa esplodere la gente… insomma, Ken ha permeato la cultura pop. Nel campo non ufficiale, i fan hanno creato innumerevoli mash-up e parodie: su internet spopolano video meme dove Kenshiro affronta personaggi improbabili (da Saitama di One-Punch Man ワンパンマン, Wanpanman a Super Mario Bros!), oppure remix musicali come il famoso “You Wa Shock Techno Remix”. Queste creazioni amatoriali, pur non essendo canoniche, testimoniano come sia entrato nell’immaginario collettivo globale al punto da diventare materiale da meme e crossover scherzosi ovunque.

Ordine cronologico

Con così tanto materiale (serie TV, film, OAV, spin-off…), può sorgere spontanea la domanda: in che ordine conviene guardare Ken il Guerriero? Ecco un ordine consigliato, pensato per apprezzare al meglio la saga senza spoiler o confusioni:

Ken il Guerriero – Serie TV 1984-1988 (Prima e Seconda Serie, 152 episodi totali): È la portata principale e imprescindibile. Iniziate assolutamente da qui, seguendo l’epopea di Kenshiro dall’inizio alla fine. Questa serie copre la storia originale del manga (pur con qualche taglio nel finale della seconda serie) e vi presenterà tutti i personaggi e i momenti più importanti. È il fondamento su cui si regge tutto il resto. Guardatela tutta, fino all’ultimo episodio non ve ne pentirete. Ken il Guerriero – Il film (1986): Dopo la serie TV, potete recuperare il film animato. Trattandosi di un riassunto/variazione degli eventi iniziali, alcuni preferiscono vederlo prima della serie… ma personalmente consiglio di guardarlo dopo, per apprezzare le differenze senza rischio di spoiler (la serie è più completa). Visto dopo, è interessante notare cosa hanno cambiato e godersi alcune scene chiave con animazione cinematografica. In ogni caso, il film è autoconclusivo e alternativo, quindi non altera la comprensione della trama principale. Ken il Guerriero – La trilogia (OAV 2003): Una volta conclusa la storia classica, questa mini-serie OAV può essere inserita qui. Ambientata cronologicamente dopo la fine della storia di Ken, non rovina nulla di quanto già visto. Si può considerare un capitolo extra: è come leggere un romanzo spin-off dopo aver finito il libro principale. Non è obbligatoria, ma se vi manca già Kenshiro, vi farà piacere vederlo in azione contro un nuovo nemico. Ken il Guerriero – La leggenda (Film 2006-2008): Questi cinque film remake vanno visti dopo la serie originale. Pur narrando gli eventi del manga, contengono modifiche e approfondimenti che potrebbero confondere o anticipare rivelazioni se uno non conosce il contesto. Visti dopo, invece, li apprezzerete di più: riconoscerete ogni riferimento e capirete i sottotesti aggiuntivi. Inoltre, emotivamente, rivedere momenti clou in versione moderna fa un certo effetto nostalgia. Se proprio voleste un ordine “cronologico interno” per questi film: Leggenda di Hokuto (Raoul) → Leggenda di Julia → Leggenda di Raoul (Dominatore del cielo, che cronologicamente copre parte simile a Hokuto ma focalizzato su Raoul) → Leggenda di Toki (flashback parallelo) → Leggenda del vero salvatore (finale). Ma potete anche seguirli in ordine di uscita. Spin-off (anime e live-action): A questo punto, potete sbizzarrirvi con il resto. Se vi incuriosiscono i prequel: guardate Ken il Guerriero: Le Origini del Mito (serie 2006) per un tuffo negli anni ’30 e, se vi piace, la sua continuazione Re:Genesis (2018). Queste potete vederle indipendentemente, anche prima della saga classica in teoria, dato che narrano eventi precedenti – tuttavia, le gustate meglio dopo, quando i collegamenti vi saranno chiari. Lo spin-off Raoh (Ten no Haō, 2008) è collocato temporalmente appena prima della serie classica e in parallelo ai primi episodi: anche questo però è consigliabile dopo, così da avere già affetto per Raoul e interesse per il suo passato. Le serie parodia (DD Hokuto no Ken, ecc.) tenetele per ultime, come dessert: meglio aver familiarità piena con la saga seria, altrimenti molte gag potrebbero non essere comprese. Infine, il film live action 1995… beh, collocatelo dove volete, o anche saltatelo: narrativamente sarebbe all’inizio, ma onestamente non aggiunge nulla alla cronologia. Consideratelo una curiosità a parte, buona per una serata trash & popcorn tra amici dopo aver visto tutto il resto!

Riassumendo, l’ordine ideale è di massima: Serie originale → eventuale film ’86 → OAV/film aggiuntivi → spin-off/prequel → parodie. Così vi godrete la progressione narrativa e la crescita della leggenda di Ken senza rovinarvi sorprese e apprezzando ogni elemento al momento giusto.

Premi

Pur essendo un’opera di intrattenimento popolare, Ken il Guerriero ha raccolto nel tempo anche alcuni riconoscimenti ufficiali e lodi critiche, soprattutto legati alla sua influenza sul genere. Ecco i principali “premi” e risultati degni di nota:

Anime Grand Prix 1985 (Animage) : la rivista giapponese Animage ( アニメージュ , Animēju) organizza ogni anno un sondaggio tra i fan. Nel 1985, Hokuto no Ken si classificò tra i migliori anime dell’anno (15º posto) e i suoi personaggi spopolarono: Kenshiro fu votato al 9º posto come miglior personaggio maschile, seguito a ruota dal suo amico/nemico Rei al 10º posto. Inoltre, Akira Kamiya ( 神谷 明 , Kamiya Akira), vinse il primo premio come miglior doppiatore maschile per la voce di Ken – un riconoscimento prestigioso decretato dai fan che attesta quanto iconica fosse la sua interpretazione.

Vendite record del manga : come accennato, il manga ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. Questo traguardo lo pone tra i manga più venduti della storia, al fianco di mostri sacri come Dragon Ball e One Piece . Non è un premio in senso stretto, ma è un indicatore di successo straordinario. Nel 2018, un report stimava Ken il Guerriero come uno dei franchise mediatici più redditizi al mondo (grazie anche a giochi, pachinko, merchandising).

Classifiche e sondaggi : Ken il Guerriero è spesso presente nelle classifiche di gradimento di opere storiche. In un grande sondaggio pubblico indetto da TV Asahi nel 2005 sui 100 migliori anime di tutti i tempi, la serie di Ken si piazzò al 26º posto , mentre in una riedizione del sondaggio nel 2006 risultò 89ª (segno che la competizione era agguerrita e variabile). Ancora, nel 2014 i lettori della rivista Da Vinci votarono il manga all’ 8º posto tra i migliori titoli mai pubblicati su Shōnen Jump. Più di recente, nel 2021, un sondaggione giapponese (Manga Sōsenkyo di TV Asahi) con 150.000 votanti ha eletto Ken il Guerriero come 22º manga più amato di sempre . Numeri da capogiro, considerando la quantità di titoli concorrenti.

Influenza storica: se esistesse un premio alla carriera per i manga, Ken lo vincerebbe di sicuro. Critici e autori lo citano spesso come opera seminale. La testata Geek.com l’ha definito “un’opera epocale che ha temprato una generazione di appassionati”. Mangaka celebri come Hirohiko Araki ( 荒木 飛呂彦 , Araki Hirohiko famoso per Le bizzarre avventure di JoJo ジョジョの奇妙な冒険 , Jojo no kimyō na bōken) e Makoto Yukimura ( 幸村誠 , Yukimura Makoto che ha scritto e disegnato Vinland Saga) hanno dichiarato di essersi ispirati a Ken il Guerriero. Il compianto Kentarō Miura ( 三浦 建太郎 , Miura Kentarō, morto il 6 maggio 2021, autore di Berserk, disse che Ken è stato il manga che più ha influenzato il suo lavoro – e considerando la brutalità di Berserk, si capisce da dove arrivasse la scintilla. Perfino nel mondo dei videogame, Ken ha lasciato il segno: è accreditato di aver popolarizzato l’idea delle mosse finali letali, precorrendo le fatality di Mortal Kombat Insomma, più che premi formali, Ken il Guerriero ha raccolto onori sul campo: ha plasmato l’immaginario di un’epoca e continua a essere citato come riferimento nel suo genere.

Da notare che, negli anni ’80, i manga d’azione raramente ricevevano premi “ufficiali” (tipo riconoscimenti letterari o simili, che di solito andavano ad opere più authorial). Il vero premio di Ken è l’amore incondizionato dei fan e l’impronta lasciata nella cultura pop. E considerando che nel 2023 in Giappone è stato festeggiato il 40º anniversario di Hokuto no Ken con eventi e mostre, direi che il verdetto della storia è più che positivo.

Videogiochi

Fin dai lontani anni ’80 sono usciti moltissimi videogiochi dedicati a Ken il Guerriero, ecco i principali in ordine cronologico con relative piattaforme:

1986 – Hokuto no Ken (PC-8801 e altri computer giapponesi): il primissimo videogioco ufficiale, pubblicato da Enix in Giappone. Era un’avventura a visuale testuale con elementi picchiaduro, oggi rarissima da trovare.

1986 – Hokuto no Ken / Black Belt (Sega Master System e NES): in Giappone la Sega pubblicò un picchiaduro a scorrimento per Master System basato su Ken, mentre in occidente lo stesso gioco venne pesantemente modificato e pubblicato come Black Belt (rimuovendo riferimenti all’anime). Parallelamente, Toei realizzò un gioco per NES. Grafica 8-bit, gameplay semplice a scorrimento orizzontale: Ken che affronta orde di nemici a suon di pugni.

1987 – Hokuto no Ken 2 (NES): seguito per Famicom/NES ispirato alla seconda parte della storia. Introdusse personaggi come Raoul e Souther come boss. Da noi è conosciuto tramite versioni import, poiché all’epoca i giochi di Ken non uscivano in italiano.

1989 – Last Battle (Sega Mega Drive/Genesis): versione occidentale (censuratissima) di Hokuto no Ken 2 per Mega Drive. In pratica il gioco ufficiale giapponese di Ken fu adattato per il mercato USA/EU rimuovendo i riferimenti all’anime: Kenshiro divenne “Aarne”, il sangue fu tolto ecc. Resta comunque un tipico beat ’em up (in Italia definito picchiaduro a scorrimento) anni ’90. Curiosità: nonostante le censure, i fan di Ken riconobbero i personaggi e lo giocarono lo stesso come “gioco di Kenshiro”.

1989 – Hokuto no Ken 3 (NES): terzo capitolo su Famicom, mai uscito fuori dal Giappone. Proseguiva ulteriormente la trama (in Giappone sono arrivati fino a Hokuto no Ken 5 su NES/SNES negli anni successivi!).

1991-1993 – Hokuto no Ken 4, 5, 6, 7 (NES/Super Famicom): una serie di titoli su console Nintendo che hanno adattato praticamente tutta la storia entro il 1993. Ad esempio Hokuto no Ken 5 (1992, Super Famicom) copre la parte finale della saga di Ken su 16-bit. Questi giochi restarono in Giappone, ma segnano l’evoluzione dal NES al Super NES, con grafica e meccaniche in miglioramento.

1995 – Hokuto no Ken (Arcade/Saturn/PlayStation) : a metà anni ’90, la Sega (in collaborazione con Banpresto) realizzò un picchiaduro uno-contro-uno tratto da Ken. Uscì prima in versione arcade coin-op e poi su Sega Saturn e PS1. Finalmente si poteva far scontrare Kenshiro e Raoul come in Street Fighter! La grafica 2D era discreta per l’epoca e il roster includeva vari personaggi iconici. Questo fu il primo fighting game dedicato a Ken ufficialmente arrivato su console.

2000 – Punch Mania: Hokuto no Ken (Arcade): Konami sviluppò questo insolito gioco arcade dove il giocatore colpiva fisicamente dei pad/pulsanti a tempo per imitare le tecniche di Kenshiro. In pratica una macchina punching che simulava le scazzottate contro i nemici. Divertente e ottimo per scaricare lo stress! Ebbe anche un seguito Punch Mania 2 qualche anno dopo.

2005/2007 – Hokuto no Ken (Arcade/PS2 by Arc System Works) : un altro picchiaduro 2D realizzato dai maestri di Arc System (quelli di Guilty Gear). Uscì in arcade nel 2005 e fu portato su PlayStation 2 nel 2007 con il titolo Hokuto no Ken: Shinpan no Sōsōsei Kengō Retsuden. Questo gioco è amatissimo dai fan per la fedeltà: disegnati in stile anime e mosse identiche a quelle viste nella serie (ad esempio Kenshiro ha la mossa Hokuto Hyakuretsu Ken con tanto di “ATATATATA” incorporato!). È diventato un cult nel circuito dei fighting game (famoso anche per i suoi combo infiniti sbilanciatissimi che lo rendono spettacolare da vedere).

2010 – Fist of the North Star: Ken’s Rage (PS3/Xbox 360): in Giappone Hokuto Musō , è un action sviluppato da Koei Tecmo. Immaginate Dynasty Warriors ambientato nel mondo di Ken: si controlla Kenshiro (o altri personaggi) falciando centinaia di nemici a colpi di arti marziali. Il gioco copre la trama originale e offre per la prima volta un’esperienza next-gen di Ken il Guerriero per i fan occidentali (fu infatti distribuito anche in Europa con audio giapponese e testi tradotti). Vedere i banditi esplodere in 3D HD non ha prezzo!

2012 – Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 (PS3/X360/Wii U): seguito del precedente, migliora alcune meccaniche e soprattutto completa la storia (aggiungendo la parte finale contro Kaio, assente nel primo capitolo). Un must per chi ha apprezzato Ken’s Rage, con cast di personaggi giocabili ampliato (si possono usare anche i guerrieri di Nanto, i generali ecc.).

2018 – Fist of the North Star: Lost Paradise (PS4): chiamato in Giappone Hokuto ga Gotoku (“Hokuto come un drago”), è un gioco sviluppato dal team di Yakuza. In pratica, unisce il gameplay e lo stile narrativo dei giochi Yakuza con l’ambientazione di Ken il Guerriero. Il risultato è un action-adventure con combattimenti brutali, minigiochi folli (Kenshiro barman? C’è anche quello!) e una storia what if originale ambientata nella città di Eden. Uscito anche in occidente, ha riscosso buon successo tra i fan e rappresenta una delle migliori trasposizioni moderne di Ken.

Ovviamente la lista non finisce qui: ci sono stati oltre 20 titoli, includendo anche giochi mobile e pachislot. Già, perché Sega Sammy ha prodotto decine di slot machine e pachinko a tema Ken il Guerriero – molto popolari in Giappone – con oltre 2,7 milioni di unità vendute entro il 2017. Questo dà un’idea della presenza del franchise anche nel settore del gioco d’azzardo (le animazioni dei pachinko spesso contengono mini-storie animate inedite di Ken!).

In Italia, il nome di Ken apparve persino in due giochi “da tavolo”: un gioco di carte collezionabili pubblicato nel 1994 e un gioco di ruolo carta e penna nel 1995, segno che anche da noi si cercò di portare Kenshiro in ogni forma di intrattenimento possibile.

Censura italiana

Ken il Guerriero arrivò in Italia a fine anni ’80, periodo in cui i cartoni animati giapponesi erano spesso sotto la lente d’ingrandimento di genitori e media preoccupati per i contenuti violenti. Sorprendentemente, come accennato, la serie non subì pesanti censure video nel primo passaggio televisivo: a differenza di altri anime, Ken fu trasmesso praticamente integrale, teste che esplodono incluse. Tuttavia, questo fece scattare un caso mediatico non indifferente. Alcuni episodi di cronaca nera – in cui si ipotizzò che bambini avessero imitato i colpi di Ken con conseguenze tragiche – alimentarono un clima di allarme. Negli anni ’90 diverse associazioni di genitori e giornali attaccarono Ken il Guerriero accusandolo di essere diseducativo, ultraviolento e inadatto ai minori. Ci furono pressioni tali che, ad un certo punto (1993-1994), alcune reti sospesero la trasmissione e il dibattito divenne pubblico: emblematico un articolo su La Repubblica intitolato “Ridateci Ken il violento – è scontro tra figli e madri” del febbraio 1994, che riportava come i ragazzi difendessero il loro beniamino dalle accuse dei genitori preoccupati.

Il doppiaggio italiano, curato da CRC, mitigò leggermente i toni in alcuni dialoghi senza però stravolgere la trama. Ad esempio, ricordo che spesso invece di “uccidere” si diceva “distruggere” o “annientare” il nemico, e alcuni nomi vennero modificati con pronunce italianizzate (Rei pronunciato “Ray”, Raoh reso in “Raoul”, ecc.). Dal punto di vista visivo, il materiale giapponese era già censurato in origine su alcuni dettagli (sangue spesso scuro o bianco, come detto), quindi la TV italiana trasmise quelle versioni ed evitò ulteriori tagli. Va detto però che, dopo le polemiche, per anni Ken il Guerriero sparì dalle TV nazionali per “eccesso di violenza”: rimasero solo le emittenti locali coraggiose a replicarlo. Solo nei 2000, con l’avvento di MTV Anime Night e dei DVD Yamato Video, la serie è stata riproposta integralmente e senza stigmi, facendola riscoprire a un nuovo pubblico.

Un altro aspetto della censura italiana riguardò i contenuti considerati inadatti: c’è un caso famoso: nell’episodio in cui un villain crocifigge dei bambini (tema decisamente forte), pare che nel doppiaggio italiano si edulcorò la cosa parlando genericamente di “prigionieri” senza menzionare l’età, per non urtare troppo la sensibilità. In generale, comunque, Ken fu accusato più dalla stampa che realmente tagliato dalla censura televisiva – un paradosso interessante. Possiamo dire che la vera censura fu spostarlo a orari impossibili o non trasmetterlo affatto, più che intervenire direttamente sul montaggio.

C’è da aggiungere che negli anni recenti, con l’home video, Ken il Guerriero è disponibile in versione integrale e restaurata. Yamato Video ha pubblicato DVD e Blu-ray senza censure (se non quelle intrinseche del master giapponese). Inoltre, il fandom italiano ha quasi “riabilitato” Ken: oggi viene riconosciuto che, pur violento, l’anime veicolava anche valori positivi (il coraggio, la difesa dei deboli, il sacrificio personale). In retrospettiva fa sorridere pensare alle crociate televisive contro Kenshiro, ma è anche grazie a quei dibattiti se si è iniziato a parlare seriamente di target e fasce orarie per gli anime in TV. Ken il Guerriero in Italia è stato un caso emblematico che ha insegnato come i cartoni animati non fossero tutti per bambini – una lezione forse “imparata” un po’ alla volta dai palinsesti.

Citazioni

Mobile Suit Gundam : Nel primo episodio della serie, compaiono brevemente i robot Tetsujin 28 , Raideen e Daitarn 3 , come omaggi visivi a precedenti opere mecha.

South Park: in un episodio di South Park c’è un riferimento a Ken durante una scazzottata dove uno dei bambini urla le mosse in giapponese.

Curiosità

Origini del nome Kenshiro : Il nome del protagonista è un omaggio a Bruce Lee (il cui nome cinese era “Lee Jun-fan”, ma suo figlio si chiamava Brandon Lee – e Kenshiro inizialmente doveva chiamarsi Ken Lee nelle prime bozze!). Inoltre Ken in giapponese significa “pugno”, quindi è un nome azzeccatissimo per un maestro di arti marziali, mentre Shiro può voler dire “quattro” o “figlio” a seconda dei kanji. Non a caso Kenshiro è il quarto allievo di Ryuken e suo figlio adottivo… insomma, un nome non casuale.

Le sette cicatrici sul petto : Simbolo inconfondibile di Ken, formano la forma dell’Orsa Maggiore (Hokuto). Queste cicatrici gli vengono inferte all’inizio della storia dal rivale Shin. Un dettaglio curioso: nella traduzione italiana dei primi tempi venivano chiamate “le sette stelle di Hokuto”, come se fossero un marchio astrale, mentre in realtà sono ferite reali. Questa ambiguità è poi diventata parte del mito, come se il destino avesse segnato Kenshiro con il simbolo della costellazione sotto cui combatte.

Doppiatori leggendari : In Giappone Kenshiro aveva la voce del grande Akira Kamiya, noto anche per aver doppiato Ryo Saeba (City Hunter) e tanti altri eroi. Kamiya conferì a Ken un tono basso e roccioso, diverso dal registro scanzonato usato per City Hunter – dimostrando la sua versatilità (non per nulla vinse il premio di cui sopra nel 1985). In Italia, la voce di Kenshiro è di Alessio Cigliano, che all’epoca era giovanissimo: aveva poco più di 20 anni quando doppiò Ken, paradossalmente più giovane del personaggio! Cigliano fece un ottimo lavoro, dando a Ken un timbro stoico e poche parole proprio com’era in originale. Molti fan italiani associano la sua voce a frasi iconiche come “Io non ho rivali” oppure le urla di combattimento. Nel doppiaggio italiano troviamo anche chicche: Riccardo Rossi (famoso doppiatore di Adam Sandler, Keanu Reeves ecc.) dava la voce a Burt ( バット , Batto), chiamato Bart o Bat nell’anime bambino nei primi episodi, mentre Massimo Corizza fu la voce di Rei. Un lavoro di doppiaggio che, nonostante l’adattamento “ammorbidito”, resta memorabile per chi l’ha seguito su Junior TV.

Merchandising anni ’80-’90 : Oltre ai videogiochi e giochi da tavolo citati, Ken il Guerriero vantava un discreto merchandising anche in Italia. Nel 1987 Panini pubblicò un album di figurine di Ken il Guerriero , cosa non scontata vista la violenza della serie (infatti alcune figurine erano edulcorate). C’erano anche i modellini : ad esempio la ditta giapponese Kaiyodo produsse negli anni ’90 una linea di action figure snodabili dei personaggi, che i collezionisti si contendevano alle fiere del fumetto. Oggi si trovano statue e figures di alta qualità (come quelle della linea Revoltech o le statue di Tsume-Art) con prezzi notevoli – segno che i fan ora adulti sono disposti a spendere per il loro eroe d’infanzia.

Influenze cinematografiche : Hokuto no Ken fu concepito mescolando vari ingredienti della cultura anni ’80. Uno di questi è il film Interceptor – Il guerriero della strada (Mad Max) con Mel Gibson: il mondo desertico dominato da bande di punk a cavallo di veicoli custom è praticamente lo stesso scenario in cui si muove Kenshiro. Non a caso, molti boss di Ken il Guerriero (pensate a Zender, a Joker, a molti membri dell’esercito di Shin) sembrano usciti da Mad Max, con creste colorate, armature di cuoio borchiate e manie psicotiche. Un’altra influenza dichiarata è la cultura glam metal e punk : Buronson e Hara hanno ammesso di essersi ispirati a cantanti rock per il look di alcuni personaggi (si dice che Juda somigli a David Bowie, Souther a Billy Idol, e che alcuni siano caricature di Boy George o dei wrestler americani dell’epoca). Questo rende Ken il Guerriero un prodotto esteticamente figlio del suo tempo, ma proprio per questo oggi ha un fascino retro irresistibile.

La sigla italiana scartata : pochi sanno che all’epoca, oltre alla sigla di Spectra che tutti conosciamo, ne era stata realizzata un’altra versione cover in italiano della opening giapponese “You wa shock”. Circolano voci (non confermate al 100%) che negli archivi Mediaset esista una registrazione di una sigla italiana alternativa mai andata in onda, perché all’ultimo si preferì usare il brano originale di Maioli. Sarebbe interessante prima o poi sentirla, chissà!

Ken e i record assurdi: nella serie originale Kenshiro affronta un numero spropositato di nemici. Qualcuno si è divertito a contare quanti avversari Ken uccide in totale: pare siano oltre 1000! Questo gli vale il titolo di protagonista di shōnen più “letalmente efficace”. Inoltre, la tecnica tipica di Ken (Hokuto Hyakuretsu Ken) prevede 100 colpi al secondo: inutile dire che se fosse reale sfiderebbe le leggi della fisica. Ma nel mondo di Hokuto tutto è possibile, dopotutto “Siamo già morti e non lo sappiamo ancora”.

Con queste curiosità si potrebbe andare avanti ancora (per esempio, sapevate che esiste un liquore giapponese brandizzato Ken il Guerriero, o che Kenshiro è apparso in un bizzarro spot di automobili Toyota in cui fa il venditore?), ma fermiamoci qui per ora.

Manga e Anime Influenzati da Ken il Guerriero

Berserk : Kentaro Miura ha dichiarato che Hokuto no Ken è stata l’opera che ha avuto il maggiore impatto sul suo lavoro. L’influenza si nota nell’ambientazione oscura e nei combattimenti brutali.

Le bizzarre avventure di JoJo : Hirohiko Araki ha preso ispirazione da Ken il Guerriero , specialmente nelle prime parti del manga, per quanto riguarda i combattimenti e l’uso di tecniche sovrumane.

Dragon Ball : Akira Toriyama ha riconosciuto l’influenza di Ken il Guerriero nel rendere i combattimenti più dinamici e intensi.

Vinland Saga: Makoto Yukimura ha citato Hokuto no Ken come una delle opere che lo hanno ispirato a diventare mangaka.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Baki : Nell’episodio 18, Retsu Kaioh esegue il celebre grido di battaglia di Kenshiro durante un combattimento, in un chiaro omaggio alla serie.

Lucky ☆ Star : La serie contiene diverse parodie e riferimenti a Ken il Guerriero, tra cui imitazioni delle pose e delle espressioni dei personaggi.

Gintama: Conosciuto per le sue numerose parodie, Gintama ha dedicato interi segmenti a Ken il Guerriero, replicando scene e battute famose.

Influenza nei Videogiochi

Double Dragon : Il designer Yoshihisa Kishimoto ha citato Ken il Guerriero come ispirazione per l’ambientazione e lo stile artistico del gioco.

Mortal Kombat : Il concetto di “fatality” è stato influenzato dalle tecniche letali di Kenshiro.

Magic: The Gathering: Nel set Kamigawa: Neon Dynasty, è stata inclusa una carta intitolata “You Are Already Dead”, in omaggio alla celebre frase di Kenshiro.

Conclusione

Volendo tirare le somme questa serie si conferma un’opera intramontabile, sempre moderna anche a distanza di decenni, perché ha saputo parlare a più generazioni: ai ragazzi degli anni ’80 che ne fecero un mito underground, a quelli dei ’90 che lo scoprirono nelle VHS e ne fecero oggetto di culto, fino ai giovani di oggi che magari lo approcciano tramite meme o videogiochi e poi recuperano l’anime classico, trovandolo “vintage ma figo”. In un panorama attuale di eroi super-tecnologici e narrativamente complessi, la pura epicità di Kenshiro spicca ancora: lui, da solo contro il mondo, con i pugni come parola e il cuore sulle labbra (anzi, sulle cicatrici), non è solo un cartone animato: è un rito di passaggio per ogni appassionato di anime, un pezzo di storia dell’animazione che ci ricorda perché ci siamo innamorati di questo media. È la prova che, a volte, un colpo ben assestato può restare impresso nella memoria più di mille parole.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo in italiano su Amazon Prime video:

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

****OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

***One-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.