Kennedy a Napoli, negli scatti di Riccardo Carbone la storica visita del presidente Usa nel 1963

“Kennedy e Napoli – 2 Luglio 1963”: è il titolo del libro che ricostruisce, attraverso gli scatti del fotoreporter napoletano Riccardo Carbone, la giornata napoletana di John Fitzgerald Kennedy pochi mesi prima del tragico attentato di Dallas nel quale il presidente Usa perderà la vita. Il volume è curato d Matteo Pretelli, associato in Storia dellʼAmerica del Nord all’Università Orientale, e dall’Associazione Riccardo Carbone Onlus.

Nelle foto di Carbone sono impressi, ora dopo ora, i momenti di una giornata che resterà storica: dall’arrivo alla Base Nato di Bagnoli alla sfilata per le principali vie della città in un tripudio di folla: un’ondata di entusiasmo, quella provocata nel popolo napoletano dall’arrivo di JFK, che ricordò i cortei trionfali di altre epoche e altri regimi subiti dalla città. Un capitolo del libro è dedicato ai giorni del lutto: capitolo nel quale Carbone registra, con l’ausilio della sua macchina fotografica, le emozioni fortissime suscitate in città dalla notizia dell’assassinio di Kennedy.

Il volume è stato realizzato con il contributo, tra gli altri, del Consolato Generale Usa a Napoli e dell’American Chamber of Commerce in Italy. Il libro sarà presentato giovedì 22 giugno alle 17, nella sede del Gruppo Petrone, in Viale della Liberazione, alla presenza della Console Generale degli Stati Uniti a Napoli Tracy Roberts-Pounds, di Massimo Petrone, referente regionale e Presidente del Comitato Sud dell’AmCham Italy, di Matteo Pretelli, di Giovanni Nicois, presidente dell’Associazione Riccardo Carbone Onlus, di Ugo Cilento, Mark Fedele e Guido Bourelly, gli imprenditori che hanno sostenuto il progetto editoriale.