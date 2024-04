Kenya e Italia collaborano nel campo della formazione

L’Ambasciatore d’Italia in Kenya, Roberto Natali, ha incontrato a Nairobi il ministro dell’Istruzione keniano, Ezekiel Machogu che era assistito dalle viceministre con delega all’alta formazione e ricerca, Beatrice Muganda Inyangala e all’Istruzione e formazione tecnica, Esther Thaura Muoria, per confrontarsi su aspetti e tematiche nell’ambito della collaborazione tra i due Paesi e dei rapporti bilaterali in diversi settori legati alla formazione.

Con il ministro Machogu, in particolare, Natali ha discusso della possibilità di una maggiore presenza della lingua italiana nelle scuole e nelle università del paese africano e di aumentare la cooperazione interuniversitaria e gli scambi internazionali di studenti e docenti.

Nel corso dell’incontro, è stata ricordata la richiesta pervenuta al nostro capo missione da parte delle autorità marittime keniane di poter inviare i propri studenti in Italia per corsi di formazione professionale in materia di navigazione.

Il diplomatico italiano e i rappresentanti del governo locale si sono dati appuntamento per un nuovo incontro ravvicinato, anche in riferimento alla verifica dei termini di un accordo bilaterale tra i due paesi.