Kenya, inaugurata la campagna italiana per i diritti delle donne

È stata inaugurata in Kenya la seconda edizione della campagna “Activate Nairobi”, organizzata dalla sede regionale di Nairobi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) insieme all’Istituto italiano di cultura a Nairobi, in occasione dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere. L’evento di lancio, tenutosi presso la Biblioteca Nazionale del Kenya “Maktaba Kuu”, ha presentato la mostra “Canvas of change”, realizzata con artisti emergenti e professionisti keniani che hanno celebrato in digitale o su tela i diritti delle donne e delle ragazze attraverso il loro talento e sguardo creativo. All’evento di apertura, oltre alla vice capomissione dell’Ambasciata d’Italia in Kenya, Lorenza Gambacorta, al direttore della sede regionale Aics, Fabio Minniti e alla direttrice dell’Iic Nairobi, Elena Gallenca, hanno partecipato anche la ministra per le Pari Opportunità, la Cultura e i servizi all’infanzia del Kenya, Hanna Wendot Cheptumo e la rappresentante di Un Women per il Kenya, Antonia N’Gabala-Sodonon. “Nell’ottica dei 16 giorni di attivismo per contro la violenza di genere e per la promozione dei diritti delle donne, abbiamo voluto trasformare la creatività e il talento a sostegno di un messaggio chiaro per la cittadinanza Keniana, con questa mostra e con tutte le altre attività di espressione artistica che si svolgeranno in queste tre settimane” ha dichiarato Fabio Minniti. La serata prevedeva anche la premiazione del concorso artistico “Empowering Art: Kenya’s Creative Voices”, che ha invitato talenti locali a raccontare, attraverso l’arte, storie e prospettive capaci di promuovere una cultura di rispetto, equità e autodeterminazione. Il concorso è partito non a caso lo scorso 8 marzo, festa della donna, e nel mese di settembre una residenza artistica è stata organizzata dall’Iic Nairobi e condotta dall’artista figurativa Stefania D’Amato. Le opere resteranno esposte al pubblico presso la Biblioteca Nazionale del Kenya fino al 2 dicembre, offrendo ai frequentatori abituali dello spazio ma anche della comunità un’occasione unica per vedere i potenti messaggi che gli artisti hanno voluto portare per la lotta alla violenza contro le donne e per i diritti umani.