Kering: cda nomina Luca de Meo amministratore delegato

Milano, 16 giu. (askanews) – E’ ufficiale: il cda di Kering, il colosso francese del lusso che possiede, tra gli altri, il marchio Gucci, ha approvato la nomina di Luca de Meo ad amministratore delegato. Lo comunica una nota di Kering dopo che ieri sera a sorpresa Renault aveva annunciato le dimissioni del manager italiano.

“Questa decisione, voluta dal presidente François-Henri Pinault, segna un passo decisivo nell’evoluzione della governance di Kering e rafforza la leadership del gruppo che entra in una nuova fase del suo sviluppo”, commenta Kering. Nell’ambito di una rinnovata struttura di governance, in linea con le migliori pratiche delle principali società quotate in borsa, il ruolo di presidente del cda, ricoperto da François-Henri Pinault, sarà separato da quello di amministratore delegato.

L’assemblea degli azionisti convocata il 9 settembre sarà chiamata a nominare de Meo come amministratore e ad approvare la politica retributiva corrispondente a questa nuova organizzazione. Successivamente de Meo entrerà in carica il 15 settembre.