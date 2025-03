KEY, Magliozzi (Arcadis): integrazione tecnologica e sostenibile

Per gli smart building e le città del futuro

Roma, 8 mar. – Uno smart building è un sistema integrato che riguarda non solo la gestione e l’efficienza operativa dell’edificio, ma anche la sua progettazione, con un forte focus sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica. La creazione di un edificio intelligente richiede l’integrazione di diverse competenze e discipline, che, lavorando insieme, ottimizzano le risorse e migliorano l’esperienza degli utenti. Le tecnologie avanzate, come il monitoraggio intelligente del consumo energetico, della sicurezza e del comfort, sono essenziali per migliorare la qualità della vita degli occupanti e ridurre l’impatto ambientale.Antonello Magliozzi, Head of Sustainability Solutions del gruppo “Arcadis”, ha trattato questi temi durante la conferenza “Smart Cities Revolution: digitalizzazione e tecnologie per l’edificio intelligente e urbano”, organizzato dal Green Building Council Italia (GBC) nell’ambito della seconda giornata di KEY – The Energy Transition Expo di Rimini. Magliozzi ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato tra tecnologia, sostenibilità e progettazione, per rispondere alle sfide contemporanee degli edifici e delle città del futuro.