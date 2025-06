Khaby Lame arrestato in Usa per violazione norme su immigrazione, poi ha lasciato il Paese

(Adnkronos) – Il tiktoker italo-senegalese, Khaby Lame – con oltre 162 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram – è stato arrestato dall’Ice, come ha confermato oggi, sabato 7 giugno, l’agenzia.

“La Us Immigration and Customs Enforcement – si legge sui media Usa – ha arrestato Seringe Khabane Lame, 25 anni, cittadino italiano, il 6 giugno, all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, Nevada, per violazione delle norme sull’immigrazione”, ha confermato l’Ice a un quotidiano Usa. “Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto. A Lame è stata concessa la partenza volontaria il 6 giugno e da allora ha lasciato gli Stati Uniti”, ha scritto l’Ice.