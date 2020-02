Khamenei: “Usa affonderanno come il Titanic”

Teheran, 18 feb. (Aki) – “Proprio come lo splendore non ha evitato al Titanic di affondare, il tentativo di abbellire l’aspetto e lo splendore degli Stati Uniti non gli eviterà di affondare, e l’America affonderà”. Lo ha affermato la Guida Suprema , l’ayatollah , nel passaggio del suo intervento in occasione dell’anniversario della rivolta di Tabriz del 1978, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘Mehr’.

“La Repubblica islamica non è contro una nazione o una razza, ma è contro l’arroganza, la crudeltà ed i valori anti-umani. Oggi il picco di quest’arroganza è l’America che è nelle mani delle ricche società sioniste ed è odiata nel mondo”, ha aggiunto Khamenei.