Khan Younis, “una scena catastrofica” per i sacchi di farina

Palestinesi disperati per la fame: “È una vera carestia”

Khan Younis (Striscia di Gaza), 23 lug. (askanews) – Drammatiche immagini da Khan Younis, a Sud della Striscia di Gaza. Una folla di palestinesi si allontana, portando un sacco di farina a testa sulle spalle, dopo aver preso d’assalto un camion di aiuti.”È una scena catastrofica, una vera carestia. Vogliamo una soluzione. Dov’è il mondo?” dice un uomo disperato. “Questa è la mia terza settimana senza farina. I miei figli piangono giorno e notte, e io non sono in grado di fornire loro farina e legumi che sono molto costosi”, racconta un altro.Il governo israeliano ha dichiarato di non essere responsabile della cronica carenza di cibo a Gaza, e della “carestia di massa” denunciata dalle organizzazioni umanitarie, accusando invece i militanti di Hamas di aver deliberatamente creato la crisi. “Queste organizzazioni stanno servendo la propaganda di Hamas, usando i loro numeri, giustificando i loro orrori, invece di sfidare l’organizzazione terroristica la accolgono come propria”, si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri israeliano.