Khodorkovsky: Putin pensa che ascesa Trump farà spaccare la Nato

Milano, 18 feb. (askanews) – Putin “ritiene che l’ascesa al potere di Trump in America porterà ad una spaccatura all’interno della NATO”. Lo ha detto il dissidente russo Mikhail Khodorkovsky in un’intervista a Monica Maggioni per In Mezz’ora su Rai Tre. “Sì lui (Putin, ndr) crede che ci sarà una spaccatura anche all’interno dell’America, e questo la renderà più debole. Ed è anche convinto che se attaccherà gradualmente i paesi europei della NATO, a cominciare dai paesi Baltici, la NATO non risponderà e si dissolverà” ha continuato.

Putin “è una persona pragmatica. Ciò non significa che vuole raggiungere la Manica, ma significa che crede di poter dettare la sua volontà a molti paesi europei. Quello che conta per lui adesso è che tutto ciò gli consentirà di mantenere il potere in Russia” ha detto Khodorkovsky.