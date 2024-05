Kia anticipa alcuni dettagli di EV3, il nuovo suv elettrico compatto

MILANO (ITALPRESS) – – Kia ha diffuso i primi teaser di EV3, il nuovo SUV compatto, totalmente elettrico del brand, promotore di un più facile accesso alla mobilità elettrica. Le immagini mostrano le linee esterne di EV3, con elementi geometrici e robusti ma, allo stesso tempo, caratterizzate da una notevole dinamicità. Queste prerogative vengono enfatizzate dai parafanghi e dal portellone posteriore squadrati che, unitamente alla particolare illuminazione Star Map, conferiscono al nuovo SUV compatto un’identità molto forte e futuristica. Il design di EV3 prende ispirazione dagli stessi principi ispiratori del SUV di punta di Kia, l’EV9. La filosofia “Opposites United” di Kia, acclamata in tutto il mondo, costituisce il filo conduttore che contraddistingue il design di tutta la gamma modelli del brand, lasciando allo stesso tempo libertà a ciascun modello di esprimere la propria peculiare identità.

Dopo il lancio sul mercato dei pluripremiati modelli EV6 ed EV9, EV3 debutta con l’obiettivo di aumentare le possibilità di accedere alla mobilità elettrica, distinguendosi per le misure compatte, la dotazione completa e le prestazioni eccezionali grazie all’introduzione di tecnologie innovative. Destinato ad ampliare l’offerta dei veicoli elettrici Kia e ad estendere al segmento dei SUV compatti l’esperienza degli EV di punta del brand, EV3 viene proposto come una soluzione più accessibile per coloro che intendono passare alla mobilità elettrica, imprimendo una forte accelerazione alla transizione globale verso la mobilità sostenibile. La première mondiale di EV3 si terrà il 23 maggio e sarà trasmessa in live streaming sul canale Kia Worldwide YouTube channel, mentre l’inizio delle vendite è previsto entro la fine dell’anno.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).