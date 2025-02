Kia anticipa il design degli esterni della nuova EV4

ROMA (ITALPRESS) – Kia Corporation ha rivelato il design degli esterni di EV4, nelle due versioni, berlina e hatchback, in vista del secondo EV Day del brand, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna. Sviluppata per incrementare l’attrattività della gamma EV di Kia, EV4 si caratterizza per un design moderno e tecnologie avanzate che sanno soddisfare l’interesse degli acquirenti attenti allo stile di vita e desiderosi di sperimentare nuove strade. Con la sua silhouette innovativa, rappresenta la visione di Kia sulla prossima generazione di berline elettriche e introduce su un mercato fortemente omogeneo una nuova tipologia di EV. Il frontale sorprendente sia della EV4 sedan sia della EV4 hatchback presenta l’innovativo EV Tiger Face, posto in risalto dai fari con sviluppo verticale e dall’iconica firma luminosa del brand, Star Map. Questo abbinamento dinamico valorizza l’aspetto ampio e sportivo del veicolo, sottolineandone al contempo il carattere raffinato e all’avanguardia.

EV4 sedan reinventa il concetto di berlina con una silhouette elegante e aerodinamica, grazie ad una linea del cofano basso che si estende verso il posteriore per terminare con un design a coda lunga. Un esclusivo spoiler sul tetto valorizza l’estetica premium, mentre i cerchi da 19 pollici si distinguono per un intricato disegno a strisce geometriche.

EV4 hatchback si presenta con un look contemporaneo e muscoloso, grazie ai montanti C a sviluppo verticale, di colore nero a contrasto e dalle linee perfettamente definite. Robusti parafanghi e specifici cerchi in lega da 19 pollici contribuiscono ad un’immagine di potenza e dinamicità, mentre i motivi geometrici inseriti nelle sezioni inferiori del corpo vettura ne esaltano la natura innovativa. Alla vista posteriore EV4 hatchback rispecchia le proporzioni forti della sorella sedan, distinguendosi al contempo per una personalità unica.

Linee scolpite in modo netto, gruppi ottici posteriori dal disegno ampio e un lunotto inclinato definiscono un aspetto nitido e forte. L’audace rivestimento verticale del montante C rappresenta un elemento visivo di forte contrasto, andando ad enfatizzare le proporzioni e l’identità di design del veicolo.

Infine EV4 GT-Line presenta elementi di design esclusivi che attribuiscono un carattere ancora più dinamico, rispetto all’innovativo modello da cui deriva. I paraurti a forma di ala, sia anteriore che posteriore, definiscono un’immagine più forte e slanciata, mentre i cerchi da 19 pollici con motivo triangolare esaltano lo spirito futuristico e fortemente sportivo di questa versione.

