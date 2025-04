Kia Concept EV2, design pratico e innovazioni nei materiali

ROMA (ITALPRESS) – I designer di Kia hanno svelato nuovi dettagli sull’ispirazione dietro il design degli interni del nuovo Concept EV2, suv elettrico di segmento B, esposto alla mostra Transcend Journey del brand alla Milano Design Week. L’abitacolo combina un design flessibile e materiali ecosostenibili per un’esperienza utente davvero unica. Gli interni sono stati progettati per dare una sensazione di apertura e di connessione, sia all’interno che all’esterno, riflettendo la filosofia di design “Opposites United” di Kia.

L’intento è quello di unire dimensioni compatte a una spaziosa flessibilità, offrendo uno spazio funzionale e rispettoso dell’ambiente che risponde alle esigenze della moderna vita urbana. Il design degli interni trae spunto dal concetto di stile di vita “picnic in città”. Gli interni del Concept EV2 sono progettati per offrire un simile senso di apertura e flessibilità. Questo approccio di design riflette un equilibrio tra praticità quotidiana e momenti di svago, proprio nel cuore della città. Kia si è concentrata sulla massimizzazione della funzionalità dello spazio della prima fila, che è in genere lo spazio principale nei veicoli di queste dimensioni.

Grazie alla disposizione del pavimento piatto, i sedili della seconda fila si ripiegano mentre i sedili anteriori possono scorrere molto indietro per espandere l’abitacolo. Alcuni elementi dei sedili estensibili lateralmente rendono l’abitacolo più spazioso per supportare diverse attività, trasformando l’interno in uno spazio più modulabile. Il Concept EV2 presenta anche caratteristiche incentrate sullo stile di vita, tra cui altoparlanti integrati nei poggiatesta dei sedili, altoparlanti portatili nelle portiere, sedili estensibili lateralmente, cuscini dei sedili staccabili e divisori per i bagagli a scomparsa, tutti utilizzabili per migliorare le attività ricreative come un picnic in città.

Questi elementi di design mostrano la visione di Kia per i futuri interni dei veicoli elettrici che sono intuitivi, coinvolgenti e incentrati sull’utente. Un materiale di spicco è Simplifyber Fybron, un composto di nuova generazione a base di cellulosa utilizzato per il cruscotto e i pannelli delle portiere del veicolo. Realizzato da fonti rinnovabili come legno, carta e tessuti riciclati, questo materiale riduce la dipendenza dalle plastiche tradizionali e garantisce che gli interni del veicolo siano sia rispettosi dell’ambiente che durevoli.

In collaborazione con il partner Kia Biomyc, i componenti biodegradabili del micelio Kia, tra cui canapa e materiali a base di micelio, sono presenti negli interni del Concept EV2. Queste parti sono attentamente coltivate e colorate su misura per abbinarsi alle tonalità Pantone specifiche di Kia, creando un interno coeso e visivamente raffinato. La collaborazione di Kia con Bcomp introduce AmpliTex, un materiale composito di origine biologica ricavato da fibre di lino, nei componenti strutturali chiave all’interno dell’abitacolo del Concept EV2, come la scocca del sedile posteriore e le sottostrutture dei sedili anteriori.

La sostituzione dei materiali sintetici convenzionali riduce significativamente il peso complessivo del veicolo mantenendo i livelli di resistenza e robustezza richiesti. Ciò non solo migliora l’efficienza, ma supporta anche un ciclo di vita del veicolo più rispettoso dell’ambiente. L’innovativo materiale è completamente riciclabile, contribuendo alla visione di Kia di un’economia circolare. Alla fine del suo ciclo di vita, AmpliTex può essere scomposto e rielaborato in pellet compositi per il riutilizzo, riducendo gli sprechi e promuovendo un processo di produzione più rispettoso dell’ambiente.

-Foto: ufficio stampa Kia-

(ITALPRESS).