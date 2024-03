Kia conquista 5 IF Design Awards 2024

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Grande successo agli iF Design Awards 2024 per Kia, che è stata premiata per cinque diversi aspetti delle recenti iniziative del brand, dalla giuria di esperti del più celebre forum di design. La nuova Kia EV9, già vincitrice di numerosi premi multiple fronts, ha aggiunto al suo lungo elenco di riconoscimenti l’esclusivo Gold award status. Riservato ai migliori 75 progetti in assoluto, a livello mondiale, questo ulteriore premio conferma il successo inarrestabile della filosofia di design “Opposites United” di Kia. Elaborando la tensione creativa generata da valori divergenti, quali natura e modernità, per creare un insieme armonioso, Opposites United fornisce ai designer Kia uno schema attraverso il quale fondere una combinazione unica di forme eleganti e scultoree con una geometria sicura e assertiva, per un risultato finale straordinariamente contemporaneo ma allo stesso tempo rassicurante.

“EV9 rappresenta la nostra incessante corsa verso nuovi orizzonti nel campo del design, della connettività e della fruibilità, ma anche la nostra visione responsabile nei confronti dell’ambiente”, ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design. “Ricevere questo premio è un riconoscimento alla dedizione e all’impegno dei nostri team di designer e ingegneri; ed evidenzia il nostro impegno nel lasciare un segno indelebile, attraverso un design inedito e significativo, nell’industria e nel mercato”. L’aspetto di EV9 infonde un profondo senso di sicurezza, forza e tranquillità con la sua statura eretta, linee nette e superfici piatte. L’inconfondibile Digital Tiger Face sottolinea l’aspetto visionario e futuristico, accentuato dalla Digital Pattern Lighting Grille e dal design dei fari a sviluppo verticale.

Gli interni, caratterizzati dal pavimento piatto e dal passo lungo, grazie alla costruzione sulla piattaforma specifica, dedicata ai veicoli elettrici, E-GMP (Electric Global Modular Platform), offrono grande spazio, mentre i sedili e la console centrale rivelano una mirata attenzione ai dettagli ed enfatizzano ulteriormente la sensazione di spazio.

L’abitacolo di EV9 è stato progettato seguendo la ‘three-stage sustainable design strategy’ di Kia. Definendo l’impegno del brand nei confronti della sostenibilità, la strategia ha l’obiettivo della riduzione graduale dell’utilizzo di pelle di origine animale, l’introduzione dei Kiàs 10 must-have sustainability items, e la promozione della ricerca per lo sviluppo di materiali naturali. I membri della giuria degli iF Design Awards, premiando EV9, hanno dichiarato: “Kia EV9 amplia le potenzialità estetiche di un grande SUV, migliorandone allo stesso tempo le caratteristiche funzionali. Il linguaggio formale contemporaneo di EV9 rende obsoleti altri SUV di grandi dimensioni, mentre i sedili girevoli della seconda fila ed una serie di altre soluzioni funzionali minori trasformano la vita a bordo in modalità più social! Chi ha detto che il design sostenibile non possa essere entusiasmante?

In linea con il design esterno di EV9, il sistema di infotainment “Ki” del SUV presenta uno stile grafico ispirato ai principi di Opposites United e completa l’aspetto unico e distintivo del grande SUV elettrico, utilizzando colori accattivanti e riconoscibili a siglare una brand experience unica e assolutamente contemporanea. Premiato nella categoria Product Interfaces, Ki si basa sulla key visual di una linea inclinata, secondo le tendenze emergenti, e viene applicata su tutti gli elementi di infotainment, dalle icone, ai caratteri, al quadro strumenti. Il profilo diagonale contribuisce ad un aspetto fortemente identitario e unificato pur mantenendo la chiarezza e la riconoscibilità immediata. Progettata per rendere le nuove funzionalità, come la ricarica dei veicoli elettrici, più intuitive e leggibili, la configurazione dell’interfaccia utente, ottimizzata per il display, rende più semplice la lettura del segnale e delle informazioni relative alla fase di ricarica.

Oltre ai successi ottenuti con EV9, Kia ha visto numerosi altri suoi progetti premiati dai giudici dell’iF Design Awards, inclusa la campagna ’80 years of movement’ di Kia nella categoria communications, il design ‘Windows of Inspiration’ trade fair booth e l’esperienza multimediale interattiva “Kia EV Unplugged Ground”. Tutti i progetti vincitori dell’iF Design Award sottolineano il ruolo fondamentale in Kia di un design fortemente caratterizzante.

