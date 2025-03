KIA conquista quattro titoli agli iF Design Awards 2025

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – L’edizione 2025 degli iF Design Awards ha visto il trionfo di Kia con l’aggiudicazione di ben quattro titoli, a riprova della sua leadership nel design e nell’innovazione tecnologica in diversi settori. Gli iF Design Awards sono rinomati a livello mondiale per individuare ogni anno le eccellenze del design.

Nell’edizione 2025 sono stati premiati il design avveniristico e le innovazioni digitali di Kia, consolidando la reputazione del brand per l’avanguardia tecnologica. I principali iF Design Award 2025 di Kia: Kia EV3 – Automobiles Category; CES 2024 Booth Design (A Place of Inspiration) – Trade Fair Category; CES 2024 Film (A Place of Inspiration) – 3D Digital Animation Category; Kia Mobile App UI/UX – Mobile Application UI Design Category. l riconoscimenti ottenuti da Kia agli iF Design Awards 2025 dimostrano l’impegno del brand nel fornire un design innovativo ed incentrato sulle esigenze dell’utente, andando oltre i canoni tradizionali dell’industria automobilistica, per estendere il coinvolgimento digitale e migliorare l’esperienza dell’utente. iF Design Awards è un prestigioso concorso di design di livello internazionale nato nel 1954. Ogni anno il concorso seleziona i progetti più rivoluzionari ed innovativi in diverse categorie, premiando solo quelli che si distinguono per l’efficacia più dirompente. Vincere un iF Design Award evidenzia l’impatto globale e l’ingegno di ogni design.

Kia EV3 si è aggiudicata iF Design Awards 2025 Automobiles category grazie al suo rivoluzionario design. ll SUV compatto completamente elettrico è stato premiato per le sue linee esterne audaci e geometriche e per il design innovativo degli interni che interpreta pienamente la filosofia del brand “Opposites United”. EV3 si distingue per il suo carattere inimitabile, che porta ai massimi livelli i concetti di spazio e accessibilità con particolare attenzione all’esperienza di guida personalizzata.

“E’ un piacere e un immenso onore per tutti noi di Kia vincere l’iF Design Award 2025 nella categoria Automobiles con EV3. E il trionfo di EV9 nel 2024 rende tutto ancora più speciale”, ha dichiarato Karim Habib, Head of Kia Global Design. “Grafiche di stampo architettonico delineano superfici sfaccettate e pieghettate, che danno vita a un design emozionale ma, allo stesso tempo, logico, mentre l’applicazione delle nostre 10 soluzioni per i materiali garantisce un approccio responsabile alla mobilità. Dall’estetica esterna audace e progressiva all’innovativo interno ispirato agli spazi abitativi tradizionali, Kia EV3 è un prodotto pensato per rendere la vita dei nostri clienti più facile e migliore”.

I quattro premi vinti da Kia agli iF Design Awards 2025 evidenziano l’impegno del brand nell’innovazione pionieristica nel settore automotive e digitale. Questi risultati rafforzano la leadership di Kia nel design all’avanguardia, nella sostenibilità e nelle soluzioni di mobilità incentrate sull’utente.

– foto Kia Motor Italia –

(ITALPRESS).