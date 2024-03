Kia donerà una EV9 per il primo soccorso all’Avis di Cologno Monzese

MILANO (ITALPRESS) – Kia Italia, Mobility Provider di Stramilano 2024, donerà una Kia EV9 attrezzata per il primo soccorso all’Associazione AVIS (Associazione Volontari del Sangue) di Cologno Monzese, dopo aver raggiunto il target stabilito di oltre 300 accessi al “Kia Unstoppable Energy”, allestito in Piazza Duomo a Milano durante la manifestazione. Dal 16 al 24 marzo Kia è presente con EV9 e una serie di attivazioni presso lo Stramilano Centre in Piazza Duomo, dove sarà possibile conoscere i contenuti unici del primo SUV 100% elettrico del brand e scoprire la propria istantanea energetica grazie a “Kia Unstoppable Energy”, contribuendo a trasformare l’energia in movimento. L’obiettivo di Kia è quello di ispirare il movimento tra le persone, in uno degli eventi sociali più importanti per la città di Milano, e di contribuire al benessere e al supporto della comunità in cui l’azienda opera. La donazione di una Kia EV9, SUV a sette posti 100% elettrico, si inserisce nel programma di attività di CSR del brand, che da anni scende in prima linea, ispirando azioni concrete per le persone e per il pianeta.

Foto: Kia Italia

(ITALPRESS).