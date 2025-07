Kia e LexisNexis insieme per dare più informazioni ai conducenti

MILANO (ITALPRESS) – L’esperienza di guida e di proprietà di milioni di automobilisti in Europa ha subito una notevole evoluzione grazie alle innovazioni introdotte da Kia nell’ecosistema dei veicoli connessi. La partnership con LexisNexis Risk Solutions permette ora a Kia di proporre un nuovo livello di connettività, con analisi dei dati di guida e di valutazione del rischio, al fine di stimolare comportamenti sicuri, migliorare la condotta alla guida e, conseguentemente ridurre i costi assicurativi.

I conducenti dei veicoli del brand coreano con la nuova app Kia possono ottenere un punteggio di guida consumer-friendly e risk-based con il modello LexisNexis Drive Metrics.* Il punteggio Drive Metrics, dietro esplicita richiesta del conducente e con il suo consenso formale, potrà in futuro anche essere comunicato alle compagnie assicurative collegate a Kia, per la determinazione del costo della polizza, migliorando la valutazione del rischio e offrendo, in questo modo, una copertura assicurativa personalizzata.

“I servizi connessi stanno rimodellando l’esperienza di guida e avere un punteggio di guida basato su dati concreti è un passo significativo verso comportamenti di guida più sicuri e una mobilità più personalizzata” ha dichiarato Olivier Pascal, Head of Connected Cars, Kia Connect. “Offriamo ai nostri clienti informazioni di guida in tempo reale e, allo stesso modo, siamo di supporto al settore assicurativo con dati significativi e rispettosi della privacy, consentendo alle compagnie assicurative di offrire soluzioni personalizzate come mai prima d’ora.”

I conducenti Kia possono ottenere informazioni più approfondite sulla propria guida e sull’utilizzo del veicolo, inclusi feedback su eccesso di velocità, frenate improvvise, modalità di accelerazione, ora del giorno, chilometraggio ed esposizione ai molteplici rischi sulla strada. Queste informazioni potranno anche essere rimodulate per le esigenze delle compagnie assicurative, al fine di una valutazione più appropriata dei comportamenti alla guida. Questo aprirà la possibilità di elaborare polizze basate sull’utilizzo concreto del veicolo, quindi premianti per i clienti secondo il loro punteggio di guida.

“Siamo lieti di collaborare con Kia Europe in questo importante progetto per aiutare i clienti Kia a ridurre proattivamente i costi dei loro veicoli,” ha dichiarato James Burton, Managing Director, Europe and U.K. insurance, LexisNexis Risk Solutions.

“Attraverso la valutazione effettuata con il nostro modello Drive Metrics, le case automobilistiche possono supportare più efficacemente i proprietari e le compagnie di assicurazione nella profilazione precisa del cliente, basata sui rischi di guida effettivi al fine di definire il costo dei premi delle polizze in maniera più personalizzata”.

Kia utilizzerà il servizio di punteggio LexisNexis nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, consentendo ai conducenti di visualizzare il proprio punteggio e ricevere consigli di guida nell’app Kia. Questa nuova app, ora disponibile, integra le diverse app già esistenti di Kia (Kia Connect, Kia Charge e MyKia, Kia Warranty Book e l’app Kia Owner’s Manual) in un’unica piattaforma per offrire un’esperienza unificata, progettata per semplificare la vita dei clienti.

