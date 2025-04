KIA e LG insieme per nuovi PBV Concepts per il lavoro e il tempo libero

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Kia Corporation e LG Electronics hanno annunciato oggi la firma di una partnership finalizzata all’implementazione di inedite soluzioni per la mobilità sulla base della tecnologia PBV (Platform Beyond Vehicle) di Kia. In occasione del Seoul Mobility Show 2025, le due aziende hanno firmato un Memorandum d’intesa presso lo stand Kia e hanno svelato concept vehicles per inediti spazi mobili di lavoro e ricreativi, che integrano le apparecchiature avanzate nei PBV di Kia.

Erano presenti per la firma del MOU Won-Jeong Jeong, Executive Vice President and Head of Korea Business Division di Kia, e Lyu Jae-cheol, president di LG Home Appliance Solution Company. L’accordo consente di integrare la tecnologia PBV di Kia con l’esperienza di LG nelle soluzioni AI. Le due aziende puntano ad offrire innovativi spazi mobili, corredando i PBV di Kia di apparecchiature avanzate e personalizzandoli in base alle specifiche richieste degli utenti, al fine di adattarli perfettamente ai diversi stili di vita alle più strette esigenze professionali. Questo consentirà di trasformare il proprio veicolo in uno spazio altamente personalizzato con la funzione di ufficio, studio, lounge o altro.

“Offrendo inedite soluzioni di spazio mobile che combinano le automobili con gli elettrodomestici, puntiamo a portare avanti una trasformazione negli stili di vita degli utenti”, ha dichiarato Won-Jeong Jeong, Executive Vice President and Head of Korea Business Division di Kia. “Questa partnership con LG Electronics promuove il valore fondamentale dei PBV, contribuendo a un nuovo paradigma di mobilità in cui i veicoli evolvono per divenire spazi mobili personalizzati per vivere e lavorare”.

– foto: ufficio stampa KIA Italia –

(ITALPRESS).