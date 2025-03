KIA EV3 arriva in finale ai World Car Awards 2025

SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Kia EV3 è stata nominata in più categorie tra le “Top Three” ai World Car Awards 2025. Le finaliste, selezionate da una giuria internazionale di 96 giornalisti specializzati di 30 Paesi, sono state annunciate oggi da World Car TV e concorrono per il top honor dell’edizione 2025 del prestigioso concorso.

Partendo da una lista iniziale di 52 concorrenti, EV3 è stata selezionata tra le tre migliori proposte in più categorie. Tra queste World Car Design of the Year; World Electric Vehicle e World Car of the Year (overall victory). EV3 stabilisce nuovi standard nel segmento dei SUV elettrici (EV) compatti avendo reso disponibili ad un pubblico estremamente più ampio le innovazioni all’avanguardia dell’ammiraglia EV9 di Kia. EV3 vanta un esterno audace e progressivo e un interno innovativo e pratico che massimizza lo spazio, la funzionalità e il comfort.

EV3 offre un’autonomia fino a 605 km, leader del segmento, e può essere caricata dal 10 all’80 percento in soli 31 minuti*, garantendo una praticità di utilizzo impressionante. L’innovativo design degli interni ottimizza lo spazio, il comfort e l’accessibilità, mentre l’assistente AI di Kia, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) e gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) innalzano il livello di esperienza di utilizzo della vettura, con tecnologie all’avanguardia. Progettata per rendere accessibili i veicoli elettrici ad una platea più ampia di utenti, Kia EV3 imprime una forte accelerazione alla trasformazione di Kia in fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

