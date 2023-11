Kia EV9 nella short list per il premio Car of the Year 2024

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia EV9 è stata inserita nella rosa dei candidati alla fase finale del premio europeo Car of the Year 2024 (COTY). Il SUV completamente elettrico è stato inserito inizialmente tra i 28 nuovi modelli lanciati quest’anno ed è stato ora selezionato dai 59 giurati COTY provenienti da 22 Paesi per la rosa dei sette candidati. Il vincitore assoluto del premio COTY sarà annunciato lunedì 26 febbraio al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. Come la pluripremiata Kia EV6, Kia EV9, SUV completamente elettrico, è basato sulla piattaforma dedicata E-GMP. Uno dei primi veicoli elettrici a sette posti sul mercato, EV9 offre un abitacolo spazioso con un comfort di primo livello. In termini di autonomia, EV9 è la compagna perfetta per i viaggi in famiglia, poichè può percorrere fino a 563 km con una sola carica della batteria. Grazie alla tecnologia 800V, la batteria da 99,8 kWh può recuperare 249 km di autonomia in soli 15 minuti, offrendo un’efficienza eccezionale per la sua categoria.

“Siamo orgogliosi di essere entrati, per la terza volta consecutiva, nella rosa dei candidati al premio Auto dell’Anno in Europa con Kia EV9. Kia EV9 segue le orme della pluripremiata EV6, l’Auto dell’Anno del 2022, dimostrando la nostra ambizione di affermarci come marchio leader nel settore degli EV nel mercato europeo” ha commentato Jason Jeong, Presidente di Kia Europe.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).