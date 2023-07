Kia introduce miglioramenti al sistema di infotainment

ROMA (ITALPRESS) – Kia introduce importanti miglioramenti al sistema di infotainment sui propri modelli, grazie agli ultimi aggiornamenti software gratuiti. L’introduzione più significativa da un punto di vista funzionale riguarda EV Route Planner, che permette una pianificazione ottimale del percorso da affrontare con i veicoli EV. La nuova funzionalità è inclusa nell’ultimo aggiornamento software che Kia offre su EV6 e sulla Niro EV, rendendo l’esperienza di guida 100% elettrica ancora più piacevole e confortevole. I conducenti non dovranno più preoccuparsi di dove ricaricare i loro veicoli elettrici quando percorreranno lunghe distanze, perchè i punti di ricarica saranno individuati dall’intelligenza artificiale. Il sistema di navigazione aggiornato rileva e segnala automaticamente le stazioni di ricarica come tappe presenti lungo il percorso.

Il sistema è in grado di valutare autonomamente se il livello della batteria è insufficiente per raggiungere la destinazione e nel caso avvisa il conducente indicando le stazioni di ricarica più vicine da raggiungere. Per garantire un tempo di ricarica ottimale, inoltre, il sistema avvierà automaticamente il processo di condizionamento della batteria, se le temperature esterne lo richiedano, così da poter ricaricare energia più rapidamente.

Il percorso proposto si basa su un algoritmo che prende in considerazione lo stato di carica, le informazioni sul Live Charging POI e il consumo di energia in tempo reale, calcolato tenendo presenti molteplici fattori esterni compresi la topografia, le condizioni meteorologiche, il traffico nonchè lo stile di guida del conducente. L’aggiornamento del software assicura il mantenimento delle informazioni anche nel caso in cui gli itinerari del server passino al sistema di navigazione base a causa di problemi di rete. In questa evenienza il sistema eseguirà i ricalcoli includendo gli EV POI (punti di ricarica) consigliati e le informazioni sulla distanza. Tutti i dati verranno aggiornati automaticamente dopo essere stati analizzati dalla modalità CCS all’insegna del massimo comfort per gli utenti. La funzione di pianificazione del percorso EV è la punta di diamante dell’ultimo aggiornamento software di Kia, che include però ulteriori funzionalità altrettanto interessanti. Tra queste il servizio di ricerca musicale Soundhound. Il software identifica i brani riprodotti alla radio e fornisce il titolo del brano e le informazioni sull’artista sulla schermata principale del sistema. L’ultimo aggiornamento del software Kia ha introdotto anche nuove icone e apportato miglioramenti a simboli già esistenti, per una nuova immagine dell’interfaccia e una inedita struttura del menu. Le modifiche sono state progettate per un utilizzo e una navigazione tra menu e sottomenu più semplice e intuitiva.

