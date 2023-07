Kia nominata Great Place to Work dai collaboratori in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Kia in Europa è stata riconosciuta ufficialmente come Great Place to Work-Certified. L’attestazione riguarda tutte le 13 filiali in cui si articola la struttura organizzativa del brand nell’area europea, incluso l’headquarter situato a Francoforte, in Germania. La partecipazione al sondaggio, effettuato tra i dipendenti Kia, è stata molto sentita con una percentuale alta di votanti dell’85%.

Great Place to Work è un’organizzazione indipendente fondata nel 1991 con la finalità di supportare gli imprenditori nella creazione e nello sviluppo di ambienti di lavoro attraenti e stimolanti. La qualificazione viene attribuita sulla base di un feedback certificato, risultato di un sondaggio effettuato tra i dipendenti. L’attestato conferma che in tutte le sedi Kia, dislocate nel Vecchio Continente, il 75% dei dipendenti valuta positivamente la propria esperienza lavorativa. Questo risultato medio complessivo colloca la struttura operativa del brand in Europa al 20% dei migliori datori di lavoro a livello mondiale. “E’ una grande soddisfazione per noi ricevere questo attestato, poichè riconosce il nostro continuo impegno e i nostri sforzi per rendere Kia in Europa un datore di lavoro di primo livello, attento al coinvolgimento e alla crescita professionale dei propri collaboratori”, ha dichiarato Francesco Mereu, Director Corporate Functions di Kia Europe. “Porre al centro della nostra azione una cultura che si fondi su un rapporto di fiducia con i dipendenti, che promuova i loro talenti, offra potenzialità e che sia stimolante è fondamentale nel raggiungimento del nostro obiettivo strategico di trasformazione in sustainable mobility solutions provider”, ha aggiunto.

Il sondaggio è stato elaborato seguendo criteri scientifici in modo da fornire un quadro approfondito sul grado di soddisfazione dei lavoratori. I dipendenti europei di Kia sono stati chiamati a dare la propria valutazione su argomenti quali l’atmosfera di lavoro, la fiducia nel management, la strategia aziendale, l’orgoglio di lavorare per l’azienda, i vantaggi, le strutture e il senso di sicurezza. “Kia è costantemente impegnata nel migliorare il luogo di lavoro e nello sviluppare rapporti basati sulla fiducia, al fine di incrementare le prestazioni e l’innovazione. Questo include la razionalizzazione dei processi decisionali, con la promozione delle diversità e aprendo ad un maggiore coinvolgimento e collaborazione dei dipendenti”, ha concluso Mereu.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Kia-