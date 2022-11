Kia presenta la gamma per la mobilità sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – Kia Italia presenta la propria offerta in materia di gamma elettrificata. Un piano a 360° per coprire tutte le esigenze, ponendo al centro il tema della sostenibilità.

“Mai come oggi siamo lieti di poter presentare una gamma così articolata in termini di soluzioni elettrificate – spiega l’Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti – Questo rappresenta il segno tangibile del nostro impegno nel conseguimento dell’ambizioso obiettivo di leadership in questo campo. Sia da un punto di vista commerciale che di impegno aziendale stiamo investendo risorse ed energie per poter trasmettere quello che per noi è un paradigma di assoluta eccellenza”. Il primo step della strategia di Kia è rappresentato dal programma per raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality, che poggia su tre pilastri chiave: “Mobilità sostenibile”, “Pianeta sostenibile” ed “Energia sostenibile”.

Kia si è posta l’obiettivo di offrire entro il 2035 una gamma modelli 100% elettrici in Europa. Sugli altri principali mercati del mondo l’azzeramento delle emissioni sarà raggiunto entro il 2040 con una gamma veicoli composta esclusivamente da modelli BEV e FCEV. Nel 2028 debutterà il primo modello FCEV di Kia. Si tratta di uno dei pilastri fondamentali del piano annunciato da Hyundai Motor Group “Hydrogen Vision 2040”.

Il Gruppo ha svelato la sua intenzione di utilizzare anche la tecnologia delle celle a combustibile per raggiungere la carbon neutrality. Nel dettaglio Kia, sempre sul tema idrogeno, intende incrementare anche la ricerca su ulteriori modalità di utilizzo di questa tecnologia, applicandola alle future soluzioni di mobilità. Kia contemporaneamente sta operando anche sul controllo e sulla riduzione delle emissioni dei suoi fornitori. A questo proposito viene creato un sistema di monitoraggio delle emissioni delle aziende partner entro il 2022 e sulla base dei risultati registrati dovrà portare soluzioni nell’ottica della sostenibilità. I prodotti chiave della transizione elettrificata sono: EV6, la quinta generazione di Sportage, la gamma Niro e il crossover XCeed. Kia EV6 è arrivata sul mercato imponendosi come riferimento per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. Grandissima autonomia, sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e stile distintivo da crossover, sono solo alcune delle tante prerogative che caratterizzano questa vettura rivoluzionaria. EV6 è il primo veicolo progettato sulla nuova piattaforma sviluppata specificatamente ed esclusivamente per i veicoli elettrici (BEV) da Kia. A corollario di tutto ciò, Ev6 è la prima vettura coreana a essersi aggiudicata il prestigio “Car Of The Year 2022”.

La quinta generazione di Sportage, il Suv best seller di Kia, è stata specificamente progettata per il mercato europeo, con l’intento fondamentale di stabilire nuovi parametri di riferimento nel segmento dei SUV in Europa. I propulsori ibridi di ultima generazione migliorano ulteriormente le potenzialità della nuova generazione europea di Sportage, poichè riducono in modo drastico le emissioni, aumentando contemporaneamente il risparmio di carburante. La versione ibrida plug-in (PHEV), inoltre, rappresenta una novità assoluta di grande rilievo per Sportage, offrendo la possibilità di percorrere la maggior parte dei trasferimenti quotidiani, per lavoro o per piacere, in modalità esclusivamente elettrica.

Con nuova Niro, Kia porta al centro della propria offerta il tema della sostenibilità. I modelli PHEV (ibrido plug-in) e HEV (ibrido elettrico) utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream 1.6 GDI di Kia abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sei marce di seconda generazione (6DCT). Il motore GDI è stato riprogettato con l’introduzione di nuovi cuscinetti a basso attrito; il cambio è stato ottimizzato per una maggiore efficienza, anche con la rimozione dell’ingranaggio della retromarcia, che ha consentito di risparmiare 2,3 kg di peso.

Sulla nuova generazione di Niro, pertanto, la retromarcia avviene esclusivamente ad opera del motore elettrico, eliminando le emissioni allo scarico durante le manovre.

In ossequio al ruolo ben definito di Sustainable Mobility Solutions Provider, Kia propone sul mercato nuova XCeed con un’ampia gamma di powertrain altamente efficienti ed elettrificati per soddisfare qualsiasi esigenza. XCeed nella versione Plug-in Hybrid (PHEV), con pacco batteria ricaricabile, garantisce un’autonomia completamente elettrica di 48 km nel ciclo misto, equivalenti a ben 60 km di guida in città. L’offerta motori prevede anche propulsori a basso consumo di carburante in versione sovralimentata mediante turbocompressore a bassa inerzia abbinati a sistemi mild-hybrid, che fanno di XCeed il crossover ideale per lo stile di vita dell’automobilista contemporaneo.

