Kia, prime immagini nuovo Sportage dedicato al mercato europeo

ROMA (ITALPRESS) – Kia Europe svela le prime immagini ufficiali del nuovo Sportage dedicato al mercato europeo. Per la prima volta nella storia del Suv più venduto del brand, giunto alla quinta generazione, viene introdotta una versione progettata specificamente per i clienti europei. Il design avanzato ridefinisce i confini dello stile sia per gli interni sia per la linea esterna. La tecnologia all’avanguardia dei sistemi di connettività, i generosi ma altamente efficienti propulsori e le più recenti innovazioni in tema di sicurezza passiva e attiva con gli ausili ADAS di ultimissima generazione, migliorano ulteriormente la statura premium di questo veicolo. Sviluppato su una nuova architettura, il nuovissimo European Sportage è stato anche meticolosamente affinato per offrire caratteristiche di guida e maneggevolezza ottimali per le strade europee.

Il nuovo linguaggio del design di Kia – Opposites United – è al centro della creazione del nuovo Sportage e ne caratterizza ogni singolo elemento. Il design si basa sul tema “Bold for Nature” e rende omaggio alla perfezione e alla semplicità della natura riallacciandosi alla nuova filosofia ispiratrice del design di Kia. Le immagini denotano un carattere da Suv sportivo, deciso e soprattutto all’avanguardia. Il nuovo Sportage presenta un profilo più compatto e dinamico che lascia intuire livelli elevati di agilità con prestazioni e comportamento consoni alle veloci strade europee. Progettato per essere il Suv più dinamico ed elegante del suo segmento, il nuovo Sportage dedicato al mercato europeo è caratterizzato da un aspetto muscoloso e una silhouette forte ma raffinata, risultato di linee nitide e tese che si incrociano sulle superfici. Gli sketches suggeriscono un design di carattere nella parte anteriore grazie a un profilo della griglia nera curata nei più piccoli dettagli, che va ad occupare l’intera larghezza del frontale. L’iconica griglia Tiger Nose di Kia si presenta con una nuova interpretazione stilistica: apparentemente sospesa ad un primo sguardo, questa si combina alla perfezione con i distintivi LED DRL (luci di marcia diurna) a forma di boomerang e ai fari Matrix LED del frontale vettura. Rappresentano un’altra novità assoluta per la gamma Sportage il tetto nero che accentua il carattere sportivo e il taglio dinamico del montante C. Nella parte posteriore svettano i muscolosi passaruota che ben si raccordano ai sottili gruppi ottici con il nuovo logo Kia in evidenza. L’esclusivo paraurti posteriore nero sottolinea ulteriormente il carattere sportivo.

(ITALPRESS).