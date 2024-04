Kia Sorento: il suv 7 posti si rinnova, torna il diesel

In gamma anche ibrido e plug-in che può accedere a incentivi

Milano, 8 apr. (askanews) – Kia lancia in Italia il restyling di Sorento, il maxi suv di 4,8 metri e 7 posti, terzo modello più venduto del brand nel 2023 (242.892 unità, +6,3%). Gli interventi hanno interessato il design e gli interni ispirati alla gemella elettrica EV9 e la connettività con aggiornamenti over the air gratuiti per 3 anni. Altra novità è il ritorno di una variante diesel che rimane l’alimentazione più richiesta per il segmento D, con una quota del 58%.”La nostra decisione di rilanciare Sorrento in questo suo facelift a due anni e mezzo dall’introduzione della 4° generazione riproponendo la motorizzazione turbodiesel. Perché se andiamo a vedere i dati di mercato del segmento vediamo innanzitutto che è un segmento che è cresciuto praticamente del 50% (quota mercato 5,9% con 104.326 unità) negli ultimi quattro anni e poi più del 50% dei clienti scelgono ancora delle motorizzazioni turbodiesel”, afferma l’Ad di Kia Italia, Giuseppe Bitti.La spiegazione è semplice: il diesel in questo caso un 4 cilindri da 2,2 litri e 194 CV con cambio automatico a 8 rapporti è ancora la motorizzazione più efficiente soprattutto per vetture di grandi dimensioni (circa 2 tonnellate di peso) e vocate ai lunghi viaggi come Sorento. A completare la gamma, disponibile anche con trazione integrale, due versioni 1.6 benzina elettrificate con cambio automatico a 6 rapporti: una full hybrid e una plug-in con un’autonomia in elettrico di circa 50 km e la possibilità di accedere alla seconda fascia dei nuovi incentivi, con importi che vanno da 4 a 10mila euro. Tre gli allestimenti business pensato per le flotte, Style ed Evolution con prezzi da 43.750 euro.