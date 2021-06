Kia Sportage si evolve con un design moderno e dinamico

Kia ha svelato le prime immagini ufficiali del nuovissimo Sportage, il SUV progettato con particolare attenzione al design esterno ed interno per fare di ogni viaggio una fonte di ispirazione. Il prossimo settembre inoltre, Kia Europe, proporrà per la prima volta nei 28 anni di storia dell’iconico modello, una versione progettata esclusivamente per il mercato europeo e per i suoi esigenti automobilisti. L’esterno del nuovo Sportage va oltre le convenzioni dei canoni stilistici tradizionali alzando il livello e rendendo omaggio alla propria storia. Linee tese e nitide si diramano lungo il corpo vettura, amplificando le tensioni tra i volumi, per uno stile più unico che raro. Allo stesso tempo, superfici pulite e muscolose si intrecciano in un gioco di disegni articolati per conferire alla quinta generazione di Sportage una presenza su strada dinamica e imponente. All’interno è stato creato un ambiente che fonde tecnologie high-tech e stile contemporaneo, per un insieme da “stato dell’arte”.

“Reinventare Sportage ha dato ai nostri talentuosi team di progettazione un’enorme opportunità per creare qualcosa di nuovo traendo ispirazione dal recente rilancio del marchio e dall’introduzione di EV6. Tutto questo ci permette di offrire alla clientela un SUV dal design moderno ed altamente innovativo. Con il nuovissimo Sportage non volevamo semplicemente fare un passo avanti ma elevarci ad un livello superiore nella categoria dei SUV”, ha commentato Karim Habib, Senior Vice President e Head of Global Design Center. “Quando si potrà vedere dal vivo il nuovissimo Sportage, con la sua linea elegante ma fortemente improntata alla dinamica, e quando ci si potrà sedere all’interno dell’abitacolo caratterizzato dall’ampio utilizzo di materiali naturali e di elevata qualità, si potrà constatare il raggiungimento degli obiettivi definiti per stabilire nuovi parametri di riferimento. Nel nuovissimo Sportage si percepisce il futuro del nostro marchio e dei nostri prodotti”.

Svelata all’inizio di quest’anno e accolta con grande entusiasmo, la nuova filosofia del design di Kia – Opposites United – è fondamenta importante di Sportage, di cui ne influenza ogni aspetto e carattere. I principi di “Opposites United” ispireranno tutti i futuri prodotti di Kia, conferendo loro il medesimo DNA di base. La filosofia innovativa di Kia rafforza la connessione tra il design e la nuova direzione del brand, espressa dal claim “Movement that inspires”.

Opposites United è costruita su cinque pilastri: Joy for Reason, Power to Progress, Technology for Life, Tension for Serenity e Bold for Nature. L’ultimo – Bold for Nature – ha profondamente influenzato il design del nuovo Sportage, guidando la realizzazione della struttura ma anche la scelta delle soluzioni ispirate alla natura e creando un’identità che assume una forma moderna e in continua evoluzione. Sportage è il risultato di uno sforzo collaborativo senza uguali della rete di design Kia che ha sedi in Corea, Germania, Stati Uniti e Cina e sarà commercializzato in Italia all’inizio del 2022

