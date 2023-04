Kia, stabilimento dedicato per i Pbv 100% elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Presentato presso lo stabilimento Kia di Hwaseong, il primo impianto che sarà dedicato alla produzione dei Purpose Built Vehicle elettrici a batteria (PBV). Il presidente e Ceo di Kia, Ho Sung Song, ha dichiarato: “Hyundai Motor, Kia e Hyundai Mobis hanno pianificato di investire 24.000 miliardi di won coreani nell’industria nazionale dei veicoli elettrici entro il 2030, con l’obiettivo di far diventare la Corea del Sud uno dei primi tre costruttori al mondo nel mercato globale dei veicoli elettrici. Il nostro obiettivo è migliorare la competitività dell’intero ecosistema dei veicoli elettrici, inclusi ricerca e sviluppo, produzione e infrastrutture, e divenire i capofila nel percorso di cambiamento e innovazione della nuova industria automobilistica globale”. Kia ha in programma di investire circa 1.000 miliardi di won (all’incirca 758 milioni di dollari) per acquisire 99.000 acri di terreno, dove prevede di avviare, a partire dalla seconda metà del 2025, la produzione in serie. Per l’intero primo anno di attività è prevista una produzione di 150.000 unità, con un potenziale di espansione in linea con le future condizioni di mercato.

Uno dei processi di produzione innovativi che saranno implementati nel nuovo impianto specifico per i PBV è il cosiddetto “cellular (or cell) method”, che consente una produzione altamente flessibile dei veicoli in base alle più particolari richieste dei clienti. Il cell method è una nuova strategia del processo produttivo che tende a raggruppare nella stessa area dell’impianto produttivo macchinari o postazioni di lavoro utilizzate per produrre prodotti o parti simili. L’obiettivo del cell method è di introdurre un processo di produzione più efficiente e flessibile, riducendo la distanza tra i materiali e i prodotti necessari durante le varie fasi di produzione. Nell’impianto all’avanguardia di Hwaseong verranno utilizzati insieme il nuovo cell method con il sistema di trasporto in serie delle varie componenti per la massima flessibilità e una maggiore personalizzazione delle varie tipologie di prodotto finale. Kia introdurrà inoltre tecnologie innovative come l’automazione delle strutture utilizzando il machine learning e l’intelligenza artificiale, l’automazione del controllo della qualità della verniciatura, l’automazione dell’installazione di alcune parti e l’introduzione dell’analisi in tempo reale dei dati di qualità. Kia ha in programma di presentare SW (nome del progetto), il primo modello della gamma PBV dedicato nel 2025. Sarà un PBV di medie dimensioni, basato sulla piattaforma “eS”, una piattaforma skateboard specifica per i PBV elettrici a batteria, che consentirà di realizzare vari tipi di carrozzerie con grande flessibilità. SW è stato sviluppato per rispondere alle più diverse esigenze come consegne, ride sharing per condivisione del veicolo tra privati e operazioni business-to-business (B2B) grazie alla sua straordinaria struttura di carico e all’ampio spazio interno. Dopo il lancio di SW, PBV di medie dimensioni, Kia prevede di espandere la sua gamma a PBV di grandi dimensioni destinati alla logistica, alla consegna di alimenti freschi, e come navette multiposto ma anche come uffici e negozi mobili, nonchè PBV di piccole dimensioni e robotaxi di medie dimensioni dotati di tecnologia di guida autonoma. Entro il 2030 Hyundai Motor Group avrà una gamma totale di 31 modelli elettrici, considerando i modelli di Hyundai, Kia e del marchio di lusso Genesis.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Kia-