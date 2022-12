Kilesa, attori, contesse e influencer alla festa d’inaugurazione del flagship store di via Domenico Morelli

Design iconico, pellame italiano di eccellenza, fiore di loto. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che hanno colpito gli ospiti non appena varcata la soglia del nuovo flagship store Kilesa che ha aperto i battenti ieri, martedì 6, in via Domenico Morelli a Napoli con un private party iniziato con la cerimonia ufficiale del taglio del nastro da parte della “padrona di casa” Bianca Imbembo. Un traguardo che va ricercato proprio nel concept del mondo Kilesa, il cui nome trae ispirazione dalla filosofia orientale, nella quale i “Kilesa” sono gli ostacoli mentali che l’essere umano incontra nel tentativo di raggiungere un obiettivo prefissato. Solo il coraggio, la voglia di libertà ed uno spirito forte e resiliente possono consentire il superamento di tali ostacoli e sono queste le caratteristiche d’animo che guidano costantemente il lavoro di questo universo che ieri ha festeggiato insieme a tanti amici e clienti il raggiungimento di una vetta importante. Circondati dagli iconici fiori di loto dipinti sul soffitto e indossati sulla gonna di Bianca Imbembo, dal rosa Kilesa e tanti altri dettagli curati dall’architetto e designer Maurizio Martiniello per la realizzazione dello store, gli ospiti si sono lasciati fotografare dall’obiettivo di Romolo Pizi, intrattenuti da un sottofondo di sax live e hanno assaggiato le golose proposte del catering tenuta San Domenico: dalle creme spalmabili ai formaggi fino al manzo marinato e tartufo nero per poi lasciarsi tentare dalle dolci proposte di un Mont Blanc rivisitato e biscottini a forma di borsette e macarones il tutto a cura dello chef stellato Michele Deleo.

Tanti i vip amici del brand ieri sono passati al nuovo indirizzo cult di Chiaia tra cui, le attrici Cristina Donadio, l’attrice Francesca Montuori, l’attore Maurizio Aiello, la cantante Monica Sarnelli, l’attore Patrizio Rispo, Fashion Dea influencer e scrittrice, la cantante attrice Anna Capasso, l’attrice Stefania Colangelo, la contessa Juanaria Piromallo e Daniela Sabella di Real Housewives, l’influencer Maria Grazia Ceraso. I giornalisti Anna Paola Merone del Corriere del Mezzogiorno e Salvio Parisi del Mattino. Tra gli ospiti, Carlo Casillo , Raffaele Genatiempo e Giuseppina Paolillo, l’ingegnere Gaetano Lo Sapio, l’architetto Maurizio Martiniello, lo stilista Bruno Caruso, Ester Gatta , Luisa Pezone, la Consigliera dell’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli Maria Cristina Gagliardi, Annamaria Alois, il presidente Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci, il Vice Presidente Unione Industriali Napoli Giancarlo Fimiani, il Vice Presidente Unione Industriali Napoli Vittorio Genna, il Presidente Sezione Moda Unione Industriali Napoli Luigi Giamundo, il Vice Presidente Sezione Moda Unione Industriali Napoli Pasquale della Pia, il Vice Presidente Unione Industriali Napoli Carlo Palmieri, il Presidente Associazione Donne Dinamiche Annamaria Schena, il Presidente Commissione Moda e Spettacolo Ordine Commercialisti di Napoli Ornella Fratta, l’Assessore Comine di Napoli Iris Savastano, Massimo Vernetti, il dr Enzo Petrellal’ingegnere Giovanni Mazzarella, Nara Di Cecio della Tenuta San Domenico.

