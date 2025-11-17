KILESA presenta la Limited Edition “Origin”

Il brand KILESA, noto per la produzione di bag, accessori e calzature luxury completamente realizzati HandMade in Campania, ha presentato la Limited Edition “Origin” con un cocktail party organizzato lo scorso 13 Novembre presso la boutique monomarca del brand a Napoli.

Situata in Via Domenico Morelli 22, nel cuore pulsante della moda del capoluogo Partenopeo, la boutique KILESA ha ospitato lo scorso 13 Novembre un cocktail party esclusivo che ha riunito clienti, amici, talent ed appassionati di moda, tutti intervenuti per conoscere e celebrare la nuova Limited Edition “Origin”, una capsule collection di bag nata dalla collaborazione tra la fondatrice del brand Bianca Imbembo e la nota artista napoletana Laura Niola. “Origin” rappresenta l’essenza della filosofia KILESA: un oggetto di lusso nato da un dialogo creativo e da un profondo legame con il territorio.

Realizzata interamente a mano da maestri artigiani campani, la capsule collection “Origin” combina materiali sostenibili di altissima qualità come la pelle vitello liscia o stampa anaconda, il manico in resina marmorizzato e l’interno in camoscino per declinarli in linee eleganti e contemporanee. Sono tre i modelli realizzati, tutti caratterizzati dallo stile unico ed esclusivo. Sviluppati ognuno in 4 nuances di colore, “Origins” è caratterizzata dall’inserimento di un elemento d’arte in ottone, realizzato a mano in microfusione ed ideato dall’artista napoletana Laura Niola, dettaglio curato con estrema precisione, a raccontare una storia di radici profonde e visioni future. Ogni pezzo è numerato, a testimonianza della sua unicità e del suo valore come oggetto da collezione.

Realizzata interamente HandMade in Campania, la nuova limited edition unisce l’eccellenza artigianale locale alla visione estetica di un brand sempre più protagonista nel panorama del luxury italiano.

Accompagnata da un clima di eccellenza tipica partenopea fatta di vini selezionati dell’azienda vinicola Vinosia e mozzarelline campane del caseificio La Baronia, la serata ha offerto un’atmosfera coinvolgente e raffinata, permeata di sorrisi, conversazioni e vibrazioni positive. Un momento di incontro all’insegna della moda, della creatività e delle connessioni autentiche, che ha confermato ancora una volta la capacità di KILESA di trasformare ogni evento in un’esperienza inclusiva.