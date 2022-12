Kilesa, primo flagship store a Napoli: mercoledì 6 l’apertura della boutique di via Domenico Morelli

Mercoledì 6 dicembre c’è un evento particolarmente caro a Kilesa, brand partenopeo eccellenza del territorio, che celebra l’apertura del suo primo flagship store a Napoli. Gli ospiti saranno accolti in una boutique dallo stile ricercato nel segno del design, posizionata in via Domenico Morelli 22, una delle strade di quello che è considerato il salotto napoletano a Chiaia. “Il lusso garbato da sfoggiare con leggerezza” afferma Bianca Imbembo founder del brand. Ovunque luci calde a led creano l’atmosfera ideale per esaltare le caratteristiche e i colori luminosi delle creazioni Kilesa: borse, accessori, cinture, foulard in pura seta, scarpe, capispalla e tanti altri accessori che donano femminilità e stile a chi l’indossa. Gli ospiti che varcheranno la soglia del flagship store avranno la sensazione di essere accolti in uno spazio tridimensionale della forma di una maxi borsa al cui interno ne spuntano di ogni tipo e ogni colore. Altra chicca sarà la presentazione del primo Advergame Kilesa: “Piovono borsette racconta la storia di Blanche, giovane stilista in erba, con uno strano segreto. Una notte all’anno, ha la possibilità di fare un sogno in cui ama vivere. Così, la giovane si trova catapultata in una piccola cittadina, al centro di una pioggia di bombe colorate e l’unico espediente che ha per sopravvivere è quello di proteggersi attraverso scenografiche glamour bags da lei disegnate. Il suo obiettivo è quello di non svegliarsi, evitando gli ordigni, per continuare ad utilizzare all’infinito le sue creazioni.” Piovono borsette diventa così uno stimolante strumento di customer engagement e brand awareness e sarà disponibile su piattaforma Apple iOS e Google Android nel mese di dicembre. Questo e tante altre sorprese aspettano gli ospiti mercoledì 6 dicembre dalle ore 18.

Il brand

Per conservare la tradizione, unita alla sorprendente lettura delle tendenze della moda, nasce nel 2013 a Caserta il brand Kilesa, specializzato nella creazione di accessori moda donna realizzati da sapienti mani artigiane. Ai vertici Bianca Imbembo, anima pulsante di Kilesa, imprenditrice capace di intuire e spesso anticipare le richieste del mercato oltre a portare avanti e far conoscere nel mondo, da sempre, l’eccellenza campana creando prodotti con una logica di responsabilità sociale e di elevata qualità.

Le borse Kilesa vogliono essere per un pubblico che ama strizzare, con fantasia, l’occhio alla moda. Simbolo del brand è il fiore di loto, che rappresenta beltà e rinascita, per la donna che vuole romanticismo sì, ma con carattere.

Se il Made in Italy è una certezza apprezzata in tutto il mondo, quello di Kilesa è un vero e proprio 100% hand made in Italy ancora più ricercato: borse e accessori prodotti con materiali di altissima qualità rigorosamente artigianali, oggetti unici che si distinguono per creatività, manifattura e design.

La scelta di colori, forme, dettagli e finiture è frutto di una profonda conoscenza della moda, ma è anche espressione di chi guarda avanti, di chi sa intercettare e valorizzare le nuove tendenze. Grande attenzione è riposta nel controllo qualità al fine di assicurare la perfezione del prodotto posto sul mercato.

Kilesa ha avuto sempre l’attenzione per l’eco sostenibilità prediligendo l’uso di pellami senza tannini e quindi non tossici e utilizzando per alcune creazioni il feltro riciclato dal Pet. I prodotti Kilesa ricevono la Certificazione di Origine e Qualità 100% Made in Italy IT01 rilasciata dall’Istituto per la tutela dei Produttori italiani e nel 2014 i Certificati ISO 9001 LL-C e ISO 14001 LL-C.

Per la sua riconoscibilità di marchio 100% Made in Italy Kilesa ha ricevuto inoltre le Certificazioni di libera esportazione secondo la regolamentazione Europea di libero scambio (Economic Partnership Agreement – EPA) per la Corea e il Giappone, mercato già attivo e di assoluto interesse internazionale per il brand.

Azienda giovane e dinamica, Kilesa ha da sempre puntato su una importante presenza sul web, attraverso i social media, utilizzando blogger ed influencer per la diffusione e attraverso l’e-shop – www.kilesa.fashion. Kilesa oggi è molto apprezzata in Europa, Giappone, Corea del Sud ed Emirati Arabi.