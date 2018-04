Kilo Program, sabato la presentazione del nuovo programma dimagrante

“Kilo Program”, il programma dimagrante vincente, sarà presentato sabato mattina alle ore 12 nel foyer del Teatro Diana di Napoli, nel cuore del Vomero, in occasione di un Flower Cocktail, atto a celebrare l’avvento della Primavera. Il progetto nasce da una felice e costruttiva sinergia scientifica tra la dottoressa Farmacista Matilde De Tommasis, da oltre trent’anni esperta di fitoterapia, alimentazione e antiaging volti a soddisfare percorsi di prevenzione e stili di vita ideali per raggiungere e mantenere uno stato di benessere psicofisico dell’individuo ed il biologo nutrizionista Vincenzo De Honestis, che seppure di giovane età, vanta al suo attivo professionale molti risultati soddisfacenti in tema di raggiungimento del “peso-forma” riuscendo nel contempo a fare acquisire ai propri pazienti un regime alimentare sano ed equilibrato che non rappresenti solo un fatto “occasionale” e finalizzato alla “prova-costume” ma una forma mentis ben consolidata, partendo dalla considerazione che “mangiare bene” rappresenta il primo efficace antidoto contro ogni forma di patologia. Ad aprire l’evento, un talk show moderato dalla giornalista Maridì Vicedomini tra il pubblico ed i protagonisti di questa affascinante joint-venture Matilde De Tommasis e Vincenzo De Honestis con l’autorevole intervento del prof. Mariano Intrieri, docente di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” – Università degli Studi del Molise ed anche degli attori Francesco Cicchella e Pasquale Palma con il regista scrittore Gennaro Scarpato. A seguire un coloratissimo Flower Cocktail a cui interverranno esponenti dello showbiz nazionale accanto a rappresentanti del mondo delle professioni e dell’impresa campana.