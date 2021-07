Kimbo-Calcio Napoli: la separazione ora è ufficiale. L’azienda: Abbiamo deciso di prenderci una pausa

“Kimbo conferma che ha deciso di prendersi una pausa, lasciando i colori del Napoli per la prossima stagione calcistica. Criteri tecnici in termini di allocazione delle risorse finanziarie hanno guidato la scelta”. E’ quanto si legge in una nota diffusa ieri sera dall’azienda che così prosegue: “Il cuore di Kimbo batterà all’unisono con quello dei concittadini e tifosi per supportare la squadra”. Tramite il suo amministratore delegato, Kimbo, Roberto Grasso, Kimbo ringrazia, infine, la Società Sportiva Calcio Napoli “per i cinque anni di collaborazione, confermando una indiscutibile Fede Azzurra”.

Novità confermata anche sul sito ufficiale azzurro, su cui è ormai scomparso il marchio Kimbo.