Kimbo in campo per sostenere il rilancio dei bar italiani

A sostegno dell’attuale e difficile situazione di emergenza sanitaria, Kimbo, da oltre cinquant’anni protagonista del mercato nazionale del caffè, ha deciso di sostenere i baristi di tutta Italia con l’iniziativa “Ripartiamo insieme nel segno del piacere che ci unisce”, garantendo in tal modo la propria vicinanza al canale Ho.Re.Ca. In questo momento così particolare e difficile anche le abitudini delle persone sono state, infatti, modificate e tra queste una delle più amate e piacevoli, come poter gustare il caffè al bar. Una rinuncia che si è tradotta in un grande sacrificio che ha penalizzato il lavoro di tutti coloro che operano in questo ambito ed ogni giorno servono con cura e passione numerose tazzine di caffè. Per questo motivo, in concomitanza con la riapertura dei bar, Kimbo intende offrire un impegno concreto a supporto di questo importante canale, uno sforzo rilevante che l’azienda mette in campo per affrontare insieme questa ripartenza e far rivivere un momento di piacere nel corso della giornata. Due sono, in particolare, le iniziative che Kimbo intende promuovere. Con l’obiettivo di contrastare la crisi economica che ha colpito tutti gli operatori del canale Ho.re.ca. a seguito del lockdown, saranno innanzitutto previsti una serie di omaggi speciali legati all’acquisto di caffè Kimbo in grani per tutti i bar d’Italia. Inoltre, Kimbo promuoverà una campagna di comunicazione con l’obiettivo di far riscoprire un momento di felicità attraverso un semplice gesto, come quello di bere un caffè al bar.