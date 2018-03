Kimbo, in palio un week end a Capri per i fedelissimi

Kimbo, da più di 50 anni simbolo del caffè italiano nel mondo, premia i consumatori con il lancio di un nuovo ed esclusivo concorso: «Kimbo ti porta a Capri», con l’obiettivo di avvicinarli al brand e fidelizzarli, coinvolgendoli in un’esperienza piacevole. Dopo il successo di “Kimbo ti porta a Napoli”, l’azienda partenopea lancia una nuova sfida su scala nazionale rivolta a tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi prodotto caffè a marchio Kimbo dal 5 marzo al 3 giugno 2018. In palio ogni settimana un week end esclusivo per due persone alla scoperta del fascino di Capri, una delle isole più rinomate del mondo. I fortunati vincitori pernotteranno dal 5 al 7 ottobre 2018 presso l’esclusivo Quisisana Hotel 5*lusso, situato a pochi passi dalla famosa Piazzetta di Capri. Il viaggio alla scoperta del fascino dell’isola comincerà il sabato mattina, quando è previsto il pick-up dei vincitori direttamente all’Hotel per poi discendere fino a Marina Grande con la tipica funicolare.

Da qui avverrà l’imbarco su un motoscafo privato e inizierà il giro dell’isola completo. Durante l’itinerario verranno sfiorate le tante fantastiche grotte come la Grotta Verde, la Grotta Bianca, la Grotta del Corallo e la Grotta Azzurra. Si vedranno luoghi di straordinaria bellezza, come l’Arco Naturale, i Faraglioni, il Faro di Punta Carena e altri posti suggestivi. Al rientro a Marina Grande i vincitori pranzeranno presso il ristorante Lo Smeraldo, situato nel Borgo Marinaro.

Dopo Pranzo, il tour, con una guida dedicata per l’intero corso, proseguirà in pullmino privato per Anacapri, con la visita del centro storico e la salita sul Monte Solaro in seggiovia, facendo una pausa con il caffe KIMBO al bar “Canzone del cielo”, che con il suo belvedere, regala una vista mozzafiato sui faraglioni.

E per finire, la cena avrà luogo al ristorante Il Geranio, una terrazza romantica sospesa tra cielo e mare, di fronte ai Faraglioni. La giornata di domenica sarà dedicata ad un Walking Tour guidato a Capri Centro con la visita alla Certosa S. Giacomo e ai Giardini d’Augusto, che offrono una vista unica sul versante sud dell’Isola. Per partecipare al concorso, i clienti dovranno accedere alla pagina www.kimbotiportaacapri.it dedicata all’iniziativa e compilare il form di registrazione, inserendo i propri dati e quelli relativi allo scontrino del prodotto Kimbo acquistato nel periodo concorsuale. In alternativa alla partecipazione da Web, è possibile accedere al concorso anche via SMS al numero +393665860580, riportando anche in questo caso i dati presenti sullo scontrino.