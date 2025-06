Kimbo punta sull’Europa dell’Est, piano di investimenti in Polonia

“In Polonia stanno per partire investimenti importanti con un piano a cinque anni che punta a costruire il brand. La Polonia si sta rivelando un mercato retail emergente molto importante per noi e con un consumo domestico dei nostri prodotti in forte crescita”. Lo ha detto a Il Sole 24 Ore Radiocor, Massimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo, azienda storica leader in Italia della produzione di caffè. Continuiamo a investire in Usa e Uk, i nostri mercati principali, con le nostre consociate Kimbo-Us e Kimbo-Uk.

“In Uk – dove siamo presenti da tanti anni – c’è un business quasi totalmente full service (tutto ciò che ha a che fare con l’horeca, caffetteria e ristorazione ndr); in Usa abbiamo avviato l’attività nel 2023 e il nostro obiettivo è investire nella promozione del marchio e nel consumo domestico”, prosegue. “La Francia rappresenta il nostro mercato storico: oltre 8mila bar che serviamo con distributore Heineken e con un secondo distributore che abbiamo affiancato recentemente, un mercato che per noi è in continua crescita. Recentemente siamo entrati anche nel retail con Carrefour”.