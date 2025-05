Kimera, esosomi non invasivi per la pelle: nuova era di rigenerazione cellulare

Con l’arrivo dell’estate c’è aria di rigenerazione con un rinnovato desiderio di leggerezza, di cura, di nuova energia. Un’esigenza che oggi non riguarda solo il corpo, ma anche la pelle, rivelatrice del nostro equilibrio interiore.

Ridurre i segni dell’invecchiamento e rinnovare la propria bellezza naturale con la sicurezza di prodotti cosmetici professionali è un concetto caro a Sergio Marlino, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, che presso i suoi studi propone Kimera, una novità nella medicina estetica lanciata da Leasemedica che guida la pelle in un percorso di rigenerazione cellulare profonda, ma senza aggressività né effetti collaterali visibili.

Kimera unisce esosomi, polinucleotidi e peptidi in una fiala monouso da 2 ml, dotata di microroller con micro-aghi. A differenza dei trattamenti tradizionali di needling, Kimera non si inietta: la sua formula innovativa viene veicolata sulla pelle tramite un micro-roller che non provoca sanguinamento e comporta solo un lieve arrossamento, quasi impercettibile. Il trattamento è non invasivo, indicato per ogni tipo di pelle e può essere effettuato ogni quindici giorni.

Sono esosomi progettati per rivitalizzare la pelle, idratandola in profondità, migliorandone l’elasticità e aumentandone la luminosità.

Più che un trattamento, è una coccola tecnologica, perfetta da regalare a sé stessi o a chi si ama.