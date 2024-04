Fuori il teaser trailer; ancora Emma Stone e Dafoe… e molti altri

Roma, 11 apr. (askanews) – É uscito il teaser trailer di “Kind of Kindness”, nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, che sarà in anteprima mondiale al festival di Cannes 2024 e prossimamente al cinema.Nel cast Emma Stone, Oscar come migliore attrice in “Povere Creature!” di Lanthimos, Jesse Plemons e Willem Dafoe, entrambi candidati all’Academy Award, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.