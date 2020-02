Kineton, siglato l’accordo con la Federico II: borse di studio ai migliori studenti di Ingegneria

Ai migliori laureandi di ingegneria elettronica e informatica della Federico II le tasse universitarie e la formazione postlaurea le pagherà Kineton, società partenopea di ingegneria avanzata specializzata nei settori Trasporti, Media e ICT. È quanto stabilito dal protocollo di intesa firmato oggi, martedì 18 febbraio, dal DIETI – Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II e da Kineton. Presenti Giorgio Ventre, direttore del Dieti, Ciro Attaianese, docente di Convertitori, Macchine e Azionamenti elettrici, Giovanni Fiengo, amministratore delegato di Kineton, e Giovanni Azzarà, direttore commerciale aziendale.

Nel dettaglio l’accordo prevede l’attribuzione di borse di studio e di premi di formazione agli studenti che intendano sviluppare la propria tesi nel corso dell’anno 2020 presso la sede della Kineton nei settori Media e Trasporti.

Le borse verranno assegnate sia ai laureandi del Corso di Laurea triennale sia agli studenti della Magistrale. La selezione degli studenti e la scelta delle tesi da premiare sarà effettuata da una commissione composta da docenti del Dieti e da professionisti di Kineton. A determinare la scelta, oltre alla tesi, anche la media degli esami e il tempo impiegato per il conseguimento del titolo di laurea.

Ai 4 migliori studenti del Corso di Laurea, Kineton provvederà a pagare le tasse e i contributi universitari per l’intera durata legale del Corso di Laurea Magistrale nonché ad acquistare tutto il materiale didattico necessario. Ai 4 migliori studenti del Corso Magistrale giudicati più meritevoli, Kineton riserverà l’ammissione gratuita ai corsi della Kineton Academy Automotive, tenuti da docenti ed esperti provenienti dalle principali case automobilistiche europee. Al conseguimento del titolo di Laurea Magistrale, Kineton valuterà infine l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

KINETON, IN DUE ANNI TRIPLICATI I COLLABORATORI

Fondata nel marzo del 2017, Kineton è un’azienda specializzata in servizi e prodotti ingegneristici per i settori Trasporti, Media e Ict. Tra i clienti figurano grandi marchi come Honeywell, Ferrari, Maserati, Draxlemaier, Fca, Panasonic, Cisco, Rai, Comelit e Sky.

Dai 100 collaboratori strutturati del 2017, oggi Kineton ne conta 300 per un fatturato che dai 3,6 milioni del primo anno ha raggiunto nel 2019 più di 12 milioni di euro.

Una parte rilevante del team ha conseguito un dottorato di ricerca e collabora ancora attivamente con il mondo accademico. Kineton gestisce l’intero ciclo di vita del software embedded, dallo sviluppo alla validazione, e ha conoscenze profonde del mondo dell’automazione.

L’AUTOMOTIVE KINETON ACADEMY: PLACEMENT AL 90%

La Kineton Academy consiste in una full immersion di un anno nelle più avanzate tecnologie del settore automotive, focalizzata in particolare sulla nuova generazione di auto elettriche e ibride nonché sui sistemi di assistenza alla guida. L’Academy ha finora formato 90 allievi con più del 90% di placement.

Tra gli argomenti trattati lo sviluppo in Model Based Design, l’architettura Autosar, la metodologia A-Spice, la validazione e configurazione HiL, test in vettura e protocolli di comunicazione CAN e LIN.

Alle lezioni teoriche e ai laboratori pratici, il programma prevede la preparazione per il conseguimento del certificato Cambridge English con insegnanti madrelingua. I corsi si terranno nella sede di Kineton in via E. Gianturco a Napoli.