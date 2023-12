Kirghizistan, “Wartime Notes” di Barbara Cupisti è il miglior film straniero al Bir Duino Film Festival

Wartime Notes di Barbara Cupisti vince il Premio per il Miglior Film Straniero al Bir Duino Film Festival in Kirghizistan. Prosegue il brillante percorso del film documentario sulla guerra in Ucraina, girato dalla regista italiana e prodotto da Clipper Media con Rai Cinema che, dopo essere stato presentato al Molodist Kyiv International Film Festival a Kiev, al 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo a Milano, dopo l’anteprima polacca presso il cinema Kino Muranów di Varsavia, durante un evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia e dopo la presentazione alla 44.ma edizione del Festival di Cinema e Donne di Firenze alla presenza del Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Matvijčuk, anche tra i protagonisti del film, ottiene anche questo prestigioso premio internazionale.

“Sono felice di ricevere questo premio assegnato in un paese dell’ex Unione Sovietica – dichiara la regista Barbara Cupisti – con un valore profondo che attribuisce forza al messaggio che volevo esprimere con il mio film: dare riconoscimento alla resistenza culturale, ai valori di ciascuna cultura, riconoscere i crimini di guerra in Ucraina, e soprattutto affermare i valori della democrazia e della libertà. Continuerò ad accompagnare il film nei paesi dell’Asia centrale e negli altri Paesi per continuare a promuovere sempre più le connessioni culturali e il dialogo attraverso il cinema”.

Il film documentario Wartime Notes in Italia è disponibile gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay.