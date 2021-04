Kisené, venti nuovi punti vendita nel sud Italia

Kisené, realtà che realizza e distribuisce una gamma di prodotti homewear, intimo e tessili per la casa, con oltre 60 negozi monomarca su tutto il territorio nazionale, prosegue con il proprio piano di sviluppo che prevede l’inaugurazione, entro l’anno, di 20 nuovi punti vendita. L’apertura di questi store, diretti e in franchising conto vendita, “mira a consolidare la presenza di Kisené nelle regioni del sud Italia, dove il brand è già presente, e ad entrare in zone non ancora presidiate, con l’obiettivo di raggiungere una copertura capillare di tutto il territorio nazionale”, come è scritto in una nota. Oltre ai prodotti a marchio proprietario, Kisené, Kiwear e Lovit, i negozi Kisené commercializzano prodotti in licenza di importanti brand italiani ed internazionali tra cui Romeo Gigli, Disney e Marvel per il tessile casa, Kappa e Superga per pigiameria e biancheria intima, il più delle volte in esclusiva nazionale per le categorie di riferimento. “Stiamo investendo importanti risorse per crescere su tutto il territorio nazionale – commenta Cosimo Carbonelli D’Angelo, ceo di G.&C. Enterprise S.P.A, società che detiene il marchio Kisené -. La nostra strategia di sviluppo si focalizza sulla penetrazione di aree geografiche in cui non siamo ancora presenti e sul rafforzamento delle aree di maggior forza con una proposta commerciale ampia e caratterizzata da elevata qualità a prezzi sostenibili. Credo che sia importante cogliere le opportunità che si presentano sul mercato con determinazione e guardando al futuro con fiducia. Il nostro progetto di crescita è ambizioso e sono certo che, grazie anche alla nostra solidità, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati”.