Kiss Me Licia Musical, Licia e Mirko duettano su un brano inedito

Roma, 10 mar. (askanews) – “Baby I Love You”, “Freeway” e “Fire” sono brani ormai iconici. Ma se, nel 40° anniversario dalla prima trasmissione italiana del cartone animato e a 44 anni dall’uscita del manga che ha dato vita all’anime, Mirko duettasse finalmente con Licia su un brano inedito dal titolo “Per Sognare”?

A poco più di due settimane dal suo debutto sul palco, il regista e produttore Thomas Centaro fa un’anticipazione sul suo Kiss Me Licia Il Musical sul palco dell’EcoTeatro di Milano venerdì 21 e sabato 22 marzo. Un salto nel passato approvato, sostenuto e incoraggiato dalla proprietà dei diritti dal Giappone in cui torneranno in scena Licia, Mirko, Satomi, Andrea e il gatto Giuliano, Marrabbio, Marika e Manuela. Con la partecipazione straordinaria di Pietro Ubaldi, che per l’occasione tornerà a dare la voce dal vivo al gatto Giuliano

Sono passati quasi 40 anni dalla prima messa in onda su Italia1 di Kiss Me Licia, anime nato dal manga Aishite Knight di Kaoru Tada: successo clamoroso in Europa e in Italia in particolar maniera, dove ha registrato più di 4 milioni di spettatori a puntata per tutta la sua messa in onda, non un semplice cartone animato ma un qualcosa che, episodio dopo episodio, si apprestava a diventare un vero e proprio fenomeno di costume, destinato a cambiare e arricchire il patrimonio culturale pop di tutti quei ragazzini (e, in maniera indiretta anche dei loro genitori) che lo stavano guardando. Una serie che ha sfornato dettagli iconici come il ciuffo russo di Mirko, le polpette di Marrabbio, il telefono rosa del Mambo e brani come “Baby I Love You”, “Freeway” e “Fire”.

L’evento si terrà venerdì 21 e sabato 22 marzo 2025 all’EcoTeatro di Milano (Via Fezzan, 11 | ore 20.30 | biglietti per entrambe le serate disponibili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/kiss-me-licia-il-musical/255181).

Il brano inedito, disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 14 marzo, si intitola “PER SOGNARE”, e va ad aggiungersi ai grandi classici dei Bee Hive sopra citati e ad altri brani intramontabili degli anni ’80.

“PER SOGNARE” è composta da Elena Centaro, che grazie ad arrangiamenti orchestrali e acustici ha “vestito” in stile musical anche altri brani dello spettacolo, ed è scritta da Thomas Centaro, che nel totale rispetto di metrica e assonanze con le versioni originali, si è occupato dell’adattamento in italiano di tutte le canzoni, con la direzione di Claudio Albertini, che ne ha diretto i cori. “PER SOGNARE è una ballad che mantiene le sonorità degli anni ’80 – spiega Elena Centaro – ed è parte integrante della narrazione del musical, perché incornicia il momento in cui Mirko e Licia iniziano ad aprirsi e ad avvicinarsi. Crescendo ci si dimentica di essere sempre in tempo per sognare, e talvolta sembra difficile farlo, ma la canzone vuole spronare a non rinunciare mai ai sogni, a qualunque età, e personalmente credo che custodire e coltivare un sogno sia fondamentale nella vita di ognuno di noi”. Aggiunge Thomas Centaro: “Estrapolata dal contesto teatrale PER SOGNARE vive di vita propria: rifugiarsi in un sogno per evadere dalla quotidianità non deve mai farci sentire sbagliati, inadeguati o in errore. I tantissimi che hanno già scelto di vedere Kiss Me Licia – Il Musical ne sono l’esempio concreto”.

Guest star dei due appuntamenti il doppiatore PIETRO UBALDI, che tornerà a dare la voce dal vivo al gatto Giuliano. Sul palco insieme a lui Silvia Romeo nei panni di Licia, studentessa universitaria e cameriera al Mambo, il ristorante gestito da Marrabbio, il suo gelosissimo papà interpretato da Andrea Bonati. E poi Annalisa Longo, doppiatrice notoriamente specializzata nel prestare la voce ai bambini, nelle vesti del piccolo Andrea e la migliore amica Manuela, interpretata da Elena Centaro. Alessandro Fortarezza vestirà le violacee chiome di Satomi, cliente fisso del Mambo di cui Licia è platonicamente innamorata, mentre toccherà a Thomas Centaro indossare il riconoscibilissimo ciuffo rosso di Mirko, con cui Licia si “incontra e si scontra”, rispettivamente tastierista e frontman del gruppo rock dei Bee Hive e la loro scontrosa manager Marika, interpretata da Alessandra Ruta. Le coreografie, invece, sono curate da Bruno Giotta, che collabora con il regista da dieci anni.

Kiss Me Licia Il Musical torna a teatro quest’anno a grande richiesta del pubblico, che già nella prima edizione del 2015 ha premiato la produzione con 3 sold out. “Per questa nuova edizione ho sentito la necessità di rimaneggiare il copione e le canzoni, per offrire uno spettacolo ancora più brillante e divertente – spiega il regista – i miei spettacoli sono intrisi di cultura pop, dai fumetti, dai cartoni animati, dal cinema e dalla televisione, sono privi di dettami e linee guida imposte da altri e lasciano l’ultima parola alla creatività con scelte libere tutte da riscrivere, per far rivivere tempi ormai lontani in una contemporaneità in cui l’unico limite è l’immaginazione, e l’affluenza del pubblico conferma quanto sia grande la voglia di evadere, di giocare e di divertirsi”.

Scenografie digitali, effetti speciali e props originali dell’epoca, atmosfere e, ovviamente, brani musicali: tutto nel musical è frutto di ricerche approfondite e studio su materiale d’epoca, tra immagini, riviste cartacee originali e videoclip, con l’obiettivo di ricreare una gamma di ambienti, texture e palette di colori che restituissero l’esatta collocazione storica della vicenda. “Nessuna operazione nostalgica: qui gli anni ’80 non sono un pretesto stilistico, sono sia la cornice che il fulcro del contesto narrativo” – commenta l’Art Director del musical Andrea Centaro.

Atmosfere, colori e mood che è possibile ritrovare anche nel booklet a tiratura limitata del musical, già disponibile in pre order (da ritirare poi a teatro) al sito https://www.thomascentaro.com/licia. Ispirato alle riviste cult degli anni ’80, e composto da 56 pagine ricche di approfondimenti sul musical come l’adattamento teatrale, la colonna sonora, foto esclusive, la timeline, il design, i personaggi, il cast e tanto altro, “Il booklet è assolutamente imperdibile per chi ha Licia e i Bee Hive nel cuore e, speriamo sia destinato a diventare un oggetto da collezione per gli appassionati” – osserva Andrea Centaro.

“Kiss Me Licia celebra l’amore e la musica: l’opera nasce dalla matita di Kaoru Tada come shojo manga per poi diventare un anime comedy, e grazie ai suoi forti elementi di caratterizzazione, nel musical ho voluto mantenere intatta la corretta dose di freschezza e leggerezza, e tra scene recitate, battute divertente, canzoni coinvolgenti, danza, scenografie digitali e i tanti momenti concerto dei Bee Hive, sarà come riguardare il cartone animato, ma con attori in carne e ossa. Kiss Me Licia è un musical che si rivolge ad una platea eterogenea, che spero possa amarlo come io ho amato realizzarlo – conclude Thomas Centaro – Un’esperienza che vorrei davvero possa essere indimenticabile per tutta la famiglia, per i cultori dei manga e degli anime, per chi crede nei buoni sentimenti, per chi gli anni ’80 li ha vissuti in soggettiva, e per chi ha voglia di tornare un po’ bambino, perché “Per sognare non si è grandi abbastanza”.