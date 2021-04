Kit Freedom ed estenzione garanzia omaggio per Suzuki V-Strom 650

Suzuki presenta il nuovo KIT Freedom che sarà omaggiato a chi acquisterà, fino al 30 giugno, una V-Strom 650 o la V-Strom 650 XT. Questo ricco pacchetto è composto da una selezione di accessori originali che esaltano la vocazione turistica della Sport Enduro Tourer di Hamamatsu permettendo ai Clienti di affrontare viaggi più lunghi con la massima comodità.

Suzuki regala inoltre più tranquillità e valore alla moto comprendendo nel prezzo l’estensione della garanzia della casa fino a 4 anni. Il kit Freedom è una selezione dei migliori articoli presenti nel catalogo degli accessori originali. I prodotti selezionati sono pensati per portare in una nuova dimensione la proverbiale versatilità d’impiego della V-Strom 650 ottimizzando la sua praticità, sia nell’uso quotidiano, nel tragitto casa-lavoro, sia nei raid verso le terre più lontane, anche in coppia.

L’elemento di maggior pregio del kit è una coppia di borse laterali in alluminio da 37 litri, con le relative serrature e le staffe di fissaggio. Queste borse, dal look avventuroso, vantano un’eccellente capacità di carico con un ingombro laterale ridotto. La cura dei dettagli è maniacale, con spigoli rivestiti in plastica, comode maniglie per il trasporto a mano e una perfetta tenuta alla polvere e all’acqua. L’apertura è verso l’alto, il massimo per accedere al contenuto anche negli spazi angusti. Per tutte le operazioni di carico e scarico l’ideale è sempre sistemare la moto sul cavalletto centrale, compreso nel Kit Freedom. Nella dotazione aggiuntiva figurano anche il parabrezza Touring maggiorato, che assicura un’eccellente protezione dall’aria e dalle intemperie, le estensioni per gli specchietti che permettono di allargare la visuale sulla zona retrostante e il traversino per il manubrio.

Considerando il valore dei singoli accessori, il kit Freedom garantisce un vantaggio cliente di oltre 2.000 Euro nel caso della V-Strom 650 XT. La cifra cresce ulteriormente per i modello V-Strom 650 che viene fornito anche con il puntale ed i paramani, solitamente presenti di serie solo sulla versione XT.

Con una dotazione che è a questo punto identica, sta al Cliente scegliere se comprare un’elegante V-Strom 650 con cerchi in lega a 8.840 Euro oppure se preferire una grintosa V-Strom 650 XT con cerchi a raggi a 9.340 Euro. Quale che sia la soluzione preferita, ogni acquirente beneficerà anche di un’estensione della garanzia ufficiale Suzuki a 4 anni, con incluso il rassicurante servizio di assistenza stradale.

(ITALPRESS).